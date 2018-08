Condividi | Red 8:21 Questa sera, a Ploaghe serata, di cinema con la proiezione del film “Chi salverà le rose?”, del cortometraggio “Sette pizze” e del trailer di “the man of trees”. Ospiti della rassegna cinematografica i registi Cesare Furesu, Giuseppe Garau e Tore Manca Ciak, L´Isola in pellicola



PLOAGHE - È nel segno del miglior cinema isolano la serata che si terrà questa sera (giovedì), a Ploaghe, nella 38esima edizione della manifestazione “I Candelieri e il Ferragosto ploaghese”, organizzata dall'Amministrazione comunale con la Pro loco.



Per la rassegna cinematografica “L'Isola in pellicola”, dopo Bonifacio Angius, Gianfranco Cabiddu e Mario Piredda, il paese accoglierà in Piazza Valverde i registi Cesare Furesi, Giuseppe Garau e Tore Manca, per la proiezione, alle 21, dei rispettivi lavori. Si tratta del film “Chi salverà le rose?” (un singolare spin-off di “Regalo di Natale” di Pupi Avati, prodotto dalla Corallo film ed interamente girato ad Alghero, che vede la partecipazione di attori quali Carlo Delle Piane, Caterina Murino, Lando Buzzanca, Philippe Leroy, Antonio Careddu e Guenda Goria), del cortometraggio “Sette pizze” (con l'icona del cinema italiano contemporaneo Milena Vukotic, Paolo Graziosi e della giovane promessa Giulia Luna Mazzarino) e per chiudere, del trailer del progetto cinematografico ed ambientale “The man of trees” (attualmente in lavorazione e girato anche a Ploaghe, a cui partecipa il delegato comunale alla Cultura Giovanni Salis nel ruolo di coproduttore ed attore, con gli altri protagonisti Bruno Petretto, Matilda Deidda e Daniela Tamponi).



Dopo le proiezioni, il pubblico potrà conversare con i protagonisti della serata. L'ingresso alla rassegna è libero e gratuito.



Nella foto: un momento di Chi salverà le rose? Commenti PLOAGHE - È nel segno del miglior cinema isolano la serata che si terrà questa sera (giovedì), a Ploaghe, nella 38esima edizione della manifestazione “I Candelieri e il Ferragosto ploaghese”, organizzata dall'Amministrazione comunale con la Pro loco.Per la rassegna cinematografica “L'Isola in pellicola”, dopo Bonifacio Angius, Gianfranco Cabiddu e Mario Piredda, il paese accoglierà in Piazza Valverde i registi Cesare Furesi, Giuseppe Garau e Tore Manca, per la proiezione, alle 21, dei rispettivi lavori. Si tratta del film “Chi salverà le rose?” (un singolare spin-off di “Regalo di Natale” di Pupi Avati, prodotto dalla Corallo film ed interamente girato ad Alghero, che vede la partecipazione di attori quali Carlo Delle Piane, Caterina Murino, Lando Buzzanca, Philippe Leroy, Antonio Careddu e Guenda Goria), del cortometraggio “Sette pizze” (con l'icona del cinema italiano contemporaneo Milena Vukotic, Paolo Graziosi e della giovane promessa Giulia Luna Mazzarino) e per chiudere, del trailer del progetto cinematografico ed ambientale “The man of trees” (attualmente in lavorazione e girato anche a Ploaghe, a cui partecipa il delegato comunale alla Cultura Giovanni Salis nel ruolo di coproduttore ed attore, con gli altri protagonisti Bruno Petretto, Matilda Deidda e Daniela Tamponi).Dopo le proiezioni, il pubblico potrà conversare con i protagonisti della serata. L'ingresso alla rassegna è libero e gratuito.Nella foto: un momento di Chi salverà le rose?