Psa: nuovo abbattimento a Villanova Strisaili



VILLANOVA STRISAILI - Nell’ambito dei controlli nella zona di sorveglianza delimitata per il focolaio del 18 maggio a Villagrande Strisaili, che prevedeva visite cliniche e prelievi nelle circa 400 aziende interessate dall’area di restrizione, è stata riscontrata sieropositività in dieci suini di un allevamento registrato nelle campagne della zona. Il primo test effettuato martedì sugli animali dall’Istituto zooprofilattico sperimentale è stato confermato ieri mattina dai laboratori di Sassari con un secondo controllo che ha rilevato la positività su tutti e dieci i capi.



Con il coordinamento dell’Unità di progetto per l’eradicazione della Peste suina africana in Sardegna, si è subito attivata la task force regionale, composta dal personale dell'Ats, dell'Izs e del Gruppo d’intervento veterinario, per l’abbattimento degli animali sieropositivi. Ha supportato le attività il Comune di Villagrande Strisaili, con l’ordinanza di abbattimento firmata prontamente dal sindaco Giuseppe Loi, e con l’intervento di uomini e mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione. Inoltre, alle operazioni hanno collaborato il Corpo forestale e di Vigilanza ambientale ed i Carabinieri della locale Stazione.



I controlli nelle aziende suine proseguiranno in tutta la Sardegna, con particolare attenzione alle zone più a rischio, così come richiesto da numerosi allevatori e dalle associazioni di categoria agricola. Le verifiche dei servizi veterinari di Ats e Giv continueranno ad essere svolte su regolarità dell'anagrafe, benessere degli animali e biosicurezza degli allevamenti.