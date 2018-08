Condividi | Red 20:43 Grazie all´accordo stretto con la compagine che partecipa al campionato di Eccellenza regionale, il Settore giovanile algherese ha trovato uno sbocco importante per i suoi giovani, che potranno così entrare nel “calcio dei grandi” dalla porta principale Calcio: accordo Nettuno Alghero-Atletico Uri



ALGHERO - «Dopo due mesi di trattative, la nostra società ha trovato l'accordo con la società Atletico Uri (che attualmente milita nel massimo campionato regionale di Eccellenza) per dare uno sbocco al movimento giovanile della Nettuno». A dare l'annuncio, con soddisfazione, è il presidente del sodalizio algherese Alessandro Merella.



L'accordo consentirà alla compagine urese di avere un settore giovanile ed una scuola calcio in esclusiva, mentre la Nettuno avrà la possibilità di avere uno sbocco importante per i suoi giovani, che potranno così entrare nel “calcio dei grandi” dalla porta principale. «La transazione dei nostri giovani – spiega Merella - avverrà dopo il secondo anno di Allievi verso il campionato Juniores e, per i più meritevoli, l'approdo direttamente in prima squadra come fuoriquota». Attesa a breve una conferenza dove le due dirigenze esporranno il progetto nel dettaglio.



Intanto, sono previsti per domani e venerdì, dalle 18 alle 19.30, i raduni sellettivi per i nati dal 2002 al 2005 che, a causa dell'inagibilità dei campi comunali del Mariotti e di Santa Maria la Palma, si svolgeranno nell'impianto in sintetico della Nettuno, in Via De Gasperi. L'appuntamento è per domani, giovedì 9 agosto, per la categoria Allievi (2002-2003) e, venerdì 10, per la categoria Giovanissimi (2004-2005).