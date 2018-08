Condividi | M.P. 16:48 Il vice sindaco Marcello Zirulia: «Prosegue il lavoro di armonizzazione del patrimonio dell´amministrazione» Il Comune vende gli immobili di piazza Garibaldi



PORTO TORRES – È stato pubblicato sul sito internet del Comune di Porto Torres l'avviso pubblico per la vendita di tre immobili comunali situati nel complesso “Il Faro”, in piazza Garibaldi. Si tratta di due ampi locali commerciali e di un immobile a uso abitativo, tutti con varie possibilità di destinazioni ed utilizzo, situati nel centro di Porto Torres.



L'avviso, disponibile a questo link nella sezione “Bandi di gara e appalti” del portale web del Comune di Porto Torres, prevede, come indicato nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili comunali per il triennio 2018-2020, la vendita di tre strutture di proprietà dell'amministrazione, ora non più utilizzate. Le proprietà immobiliari sono situate in piazza Garibaldi, nel complesso “Il Faro” ai numeri civici 15, 16 e 17. I lotti fanno riferimento a un'abitazione di sei vani, posta al primo piano e grande complessivamente 165 metri quadrati, e di due locali commerciali situati al piano terra. Uno ha una superficie di 84 metri quadri utilzzabili per il commercio, più altri 90 metri quadri di deposito situato nel sottopiano. L'altro ha invece una superficie di 75 metri quadri.



La modalità di vendita sarà l'asta a pubblico incanto, con offerta almeno uguale o superiore al prezzo base. I plichi, contententi le offerte dovranno pervenire presso il Protocollo generale del Comune di Porto Torres entro le 12 del primo ottobre. L'aggiudicazione avverrà in un'unica seduta. «Stiamo dando seguito alle indicazioni deliberate prima in giunta e poi in consiglio comunale – spiega il vice sindaco e assessore al Patrimonio Marcello Zirulia – l'amministrazione ha da tempo intrapreso un lungo lavoro di revisione del patrimonio immobiliare, con l'obiettivo di armonizzarlo e quindi alienarlo o renderlo produttivo. In questo senso va la decisione di vendere le tre unità immobiliari di piazza Garibaldi, prima utilizzate o date in concessione dal Comune per offrire alcuni servizi, come il Centro di salute mentale, l'ufficio turistico o l'ufficio Ambiente, ormai chiusi o trasferiti altrove».



