Condividi | Red 21:13 Questa mattina, i militari della locale Tenenza sono intervenuti in località Badualga di San Teodoro dove, per cause in corso di accertamento, un 80enne, mentre era seduto in un muretto, ha perso l’equilibrio, cadendo a terra da circa 3metri d’altezza San Teodoro: Carabinieri soccorrono 80enne



SAN TEODORO - Questa mattina (mercoledì), i Carabinieri della Tenenza di San Teodoro sono intervenuti in località Badualga di San Teodoro dove, per cause in corso di accertamento, un 80enne, mentre era seduto in un muretto, ha perso l’equilibrio, cadendo a terra da circa 3metri d’altezza. I militari hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato l’anziano all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Allo stato attuale, il pensionato non versa in pericolo di vita. Commenti SAN TEODORO - Questa mattina (mercoledì), i Carabinieri della Tenenza di San Teodoro sono intervenuti in località Badualga di San Teodoro dove, per cause in corso di accertamento, un 80enne, mentre era seduto in un muretto, ha perso l’equilibrio, cadendo a terra da circa 3metri d’altezza. I militari hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato l’anziano all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Allo stato attuale, il pensionato non versa in pericolo di vita.