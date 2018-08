Condividi | Red 17:09 Ieri mattina, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanusei ha convalidato l´arresto di un 30enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, operato dai Carabinieri della locale Stazione Droga a Tertenia: arresto convalidato



TERTENIA – Ieri mattina (martedì), il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lanusei ha convalidato l'arresto di un 30enne di Tertenia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, operato dai Carabinieri della Stazione di Tertenia



Il giudice, nel concedere i termini a difesa su richiesta dell'avvocato difensore, ha disposto l'obbligo di firma nella caserma di Tertenia. Le indagini ora si concentreranno su alcuni foglietti rinvenuti con lo stupefacente, su cui sono annotati i nomi dei presunti clienti e le somme di denaro da essi dovute.