I Carabinieri di Seulo prestano soccorso ad un infortunato

SEULO - Ieri mattina (martedì), i Carabinieri della Stazione di Seulo si sono recati in un campo nelle campagne circostanti per prestare soccorso ed aiuto ad un pensionato, che si è infortunato svolgendo dei lavori agricoli in un terreno di sua proprietà. Successivamente, allertati dai militari, sono intervenuti i sanitari del 118 di Sadali che, vista la situazione, richiedevano l'ausilio dell'elisoccorso di Elmas per trasportare il ferito in struttura sanitaria specializzata necessaria per il caso. L'uomo non è in pericolo di vita.