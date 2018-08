Condividi | Red 14:33 Da giovedì 9 agosto, iniziano le verifiche sul rispetto della velocità ad Alghero. I limiti di velocità saranno controllati anche nei seguenti giorni: lunedì 13, venerdì 17, martedì 21, giovedì 23, mercoledì 29 e venerdì 31 Sicurezza sulle strade: Autovelox in Viale Burruni



ALGHERO - Prevenzione e sicurezza sulle strade per periodo estivo, con la città ed il territorio sotto pressione dalla gran mole di flussi di vacanzieri presenti nella Riviera del corallo. Il Comando di Polizia locale di Alghero è impegnato con una presenza capillare nelle zone nevralgiche con operazioni di controllo e prevenzione.



Da domani, giovedì 9 agosto, iniziano le verifiche sul rispetto della velocità in Viale Burruni. I limiti di velocità saranno controllati anche nei seguenti giorni: lunedì 13, venerdì 17, martedì 21, giovedì 23, mercoledì 29 e venerdì 31.



Da parte del Comando di Via Mazzini arriva l'invito alla guida prudente ed al rispetto del limite di velocità (50 km/h), fondamentale per scongiurare situazioni di pericolosità dovute velocità eccessive, pericolose per se stessi e per gli altri e quindi sanzionate dal Codice della strada.