Anziani all´ex Ostello di Fertilia

ALGHERO - Dopo alcune settimane d'intenso lavoro, assidue interlocuzioni con enti, privati, e valutazioni di merito, l'Amministrazione comunale, d'intesa con la Seriana 2000, cooperativa che gestisce l'ospitalità degli anziani del Cra, ha avviato tutte le procedure propedeutiche all'alloggio dei settantaquattro utenti nell'ex Ostello di Fertilia. Il trasferimento degli anziani, oggi ospitati nel convitto di Via Tarragona, avverrà da mercoledì 5 settembre.



Già al lavoro tutti i competenti servizi, di concerto con l'Alghero in House, per garantire le migliori condizioni del complesso. La struttura, sulla quale s'interverrà con accorgimenti mirati alla migliore ottimizzazione degli spazi, è stata valutata idonea ad ospitare gli anziani (trentasette dei quali non autosufficienti) ed adeguata a garantire un elevato standard dei servizi erogati. Sarà assimilata alle residenze comunitarie diffuse, con cinque mini-comunità in altrettanti edifici, alle quali si aggiungono gli ampi spazi comuni di ricevimento e l'immenso giardino, anch'esso, con lavori che inizieranno da domani, giovedì 9 agosto, riqualificato ed adeguato alle nuove esigenze.



«Si tratta della scelta migliore possibile, nelle condizioni date, dettata dalla volontà di riservare l'attenzione massima a quella fascia di persone più fragili della società», precisa il sindaco di Alghero Mario Bruno, che ringrazia le famiglie degli utenti per la comprensione dimostrata nei giorni più difficili all'indomani del crollo di parte della copertura avvenuto nel Centro residenziale di Viale della Resistenza, e l'intera struttura del Comune, impegnata a pieno regime per garantire l'esecuzione di tutti gli interventi programmati. Considerati i motivi contingibili ed urgenti alla base della scelta, l'ufficio gare del Comune procederà alla sospensione della procedura di assegnazione dell'immobile, oggetto di una gara pubblica in corso di esecuzione. Parallelamente, gli uffici delle Opere pubbliche dell'Ente locale ed il Centro di programmazione regionale, già in contatto dopo l'approvazione della delibera di Giunta regionale che destina 5milioni di euro al Comune di Alghero per la costruzione di un nuovo e funzionale Cra, sigleranno fin da settembre la convenzione che porterà entro trentasei mesi alla realizzazione dell'opera. Spetterà al Consiglio comunale, nelle prossime settimane, individuare l'area su cui sorgerà il nuovo centro residenziale per anziani.



«In queste settimane, c'è stata una vasta mobilitazione di istituzioni e volontari che hanno affiancato l'Amministrazione nella gestione dell'emergenza, un altro esempio di comunità solidale al quale va il mio ringraziamento più sentito», ha concluso il primo cittadino, certo che anche la comunità di Fertilia, come già ampiamente dimostrato, diventerà per gli anziani luogo di aggregazione e di benessere sociale. La cooperativa e l'Arst garantiranno i necessari collegamenti tra la nuova residenza di Fertilia ed il centro della città.



