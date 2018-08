Condividi | Red 12:12 Sabato sera, la compagine sassarese sarà di scena in Corsica, per una partita che la vedrà opposta alla formazione del Bastia, club amico dei rossoblu, che ha scelto questo impegno come ultimo appuntamento in vista dell’inizio della stagione Calcio d´agosto: amichevole internazionale per la Torres



SASSARI - Non solo una gara amichevole, ma una vera e propria giornata di festa dedicata all’amicizia tra i due club e le rispettive tifoserie. Due isole da sempre vicine, due società, una nata nel 1903 e l’altra nel 1905, che si potranno finalmente affrontare in una serata importante e significativa, per suggellare un gemellaggio tra tifoserie appassionate e accomunate da un fortissimo spirito di appartenenza. Sabato 11 agosto, alle 18.30, la Torres sarà di scena in Corsica, per un’amichevole internazionale che la vedrà opposta alla formazione del Bastia, club amico dei rossoblu, che ha scelto questo impegno come ultimo appuntamento in vista dell’inizio della stagione.



Una giornata importante sotto il profilo sportivo ma, soprattutto, sul piano della vicinanza tra le due realtà isolane, con un programma di eventi che inizierà alle 17 con l’apertura dello stadio Fulelli, in località Penta di Casinca. Sulle tribune dell’impianto situato a pochi chilometri da Bastia, la società turchina ha allestito una mostra di immagini che raccontano i quattordici anni di amicizia con la Torres e con i suoi tifosi. Dopo la gara amichevole, si svolgerà la presentazione delle squadre maschile e femminile del Bastia e, a seguire, la festa accompagnata dai tradizionali canti còrsi.



La Torres pernotterà a Bastia e, domenica mattina, è prevista la visita allo stadio “A.Cesari” ed alla sua sala dei trofei. In giornata, si ripartirà alla volta di Bonifacio, da dove i rossoblu si imbarcheranno per fare rientro in Sardegna. Infatti, lunedì 13, saranno loro i protagonisti della presentazione che si svolgerà in Piazza Sant’Apollinare, a Sassari. Nell’occasione, sarà lanciata la campagna abbonamenti e saranno presentate le nuove maglie della stagione rossoblu di serie D.



Nella foto: la curva della Torres in cui sventola il vessillo del Bastia Commenti SASSARI - Non solo una gara amichevole, ma una vera e propria giornata di festa dedicata all’amicizia tra i due club e le rispettive tifoserie. Due isole da sempre vicine, due società, una nata nel 1903 e l’altra nel 1905, che si potranno finalmente affrontare in una serata importante e significativa, per suggellare un gemellaggio tra tifoserie appassionate e accomunate da un fortissimo spirito di appartenenza. Sabato 11 agosto, alle 18.30, la Torres sarà di scena in Corsica, per un’amichevole internazionale che la vedrà opposta alla formazione del Bastia, club amico dei rossoblu, che ha scelto questo impegno come ultimo appuntamento in vista dell’inizio della stagione.Una giornata importante sotto il profilo sportivo ma, soprattutto, sul piano della vicinanza tra le due realtà isolane, con un programma di eventi che inizierà alle 17 con l’apertura dello stadio Fulelli, in località Penta di Casinca. Sulle tribune dell’impianto situato a pochi chilometri da Bastia, la società turchina ha allestito una mostra di immagini che raccontano i quattordici anni di amicizia con la Torres e con i suoi tifosi. Dopo la gara amichevole, si svolgerà la presentazione delle squadre maschile e femminile del Bastia e, a seguire, la festa accompagnata dai tradizionali canti còrsi.La Torres pernotterà a Bastia e, domenica mattina, è prevista la visita allo stadio “A.Cesari” ed alla sua sala dei trofei. In giornata, si ripartirà alla volta di Bonifacio, da dove i rossoblu si imbarcheranno per fare rientro in Sardegna. Infatti, lunedì 13, saranno loro i protagonisti della presentazione che si svolgerà in Piazza Sant’Apollinare, a Sassari. Nell’occasione, sarà lanciata la campagna abbonamenti e saranno presentate le nuove maglie della stagione rossoblu di serie D.Nella foto: la curva della Torres in cui sventola il vessillo del Bastia