Controlli straordinari nel week-end da parte dei Carabinieri della Compagnia di Siniscola. Turista trovato in possesso di una bottiglia di plastica piena di sabbia di una spiaggia Continuano i furti di sabbia in spiaggia



SINISCOLA - Continuano senza sosta i controlli alla circolazione stradale del fine settimana, della Compagnia Carabinieri di Siniscola, ininterrottamente impegnati in un’operazione preventiva finalizzata a garantire sicurezza e legalità. Durante i controlli, sei persone, di età compresa fra i venti ed i sessant'anni, sono state denunciate dai militari all’Autorità giudiziaria, poiché sorprese alla guida delle loro autovetture in stato di ebrezza alcolica; per loro, è scattato l’immediato ritiro della patente di guida, poiché sorprese con un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito dalla legge.



Inoltre, un 40enne già noto alle Forze dell'ordine ed un 35enne sono stati sorpresi a bordo delle loro auto sprovvisti della patente di guida. L’attività di prevenzione dell’Arma di Siniscola sui Comuni della giurisdizione ha consentito di sorprendere un 40enne residente nel Regno Unito, ma di origini napoletane, trovato in possesso di una bottiglia di plastica contenente della sabbia prelevata in un arenile non precisato nelle vicinanze di Olbia. Allo stesso è stata elevata una sanzione amministrativa di 1.032euro.



