Al via Time in jazz



BERCHIDDA – Time in jazz edizione numero trentuno ai blocchi di partenza: oggi (mercoledì), prende il via il festival internazionale ideato e diretto da Paolo Fresu nel suo paese natale, Berchidda, ma che come sempre abbraccia tanti altri centri del nord Sardegna, incluso il capoluogo di provincia, Sassari, che apre la lunga serie di concerti con un'anteprima questa sera. Nel fitto calendario spiccano artisti internazionali come Steve Coleman and Five elements, il tunisino Dhafer Youssef, gli svedesi Jan Lundgren e Nils Landgren, la Fanfarai big band, accanto ad una folta e variegata rappresentanza del jazz italiano che abbraccia diverse generazioni di musicisti: Enrico Rava alla guida del suo gruppo Tribe (Gianluca Petrella, Giovanni Guidi, Gabriele Evangelista e Fabrizio Sferra), Gegè Munari, Greta Panettieri, Gabrio Baldacci, Luca Bulgarelli, Pasquale Mirra, Francesco Lento, Vincenzo Saetta, Enrico Zanisi, William Greco, Emanuele Maniscalco, Carla Casarano, Matteo Bortone, Marco Bardoscia, Stefano Tamborrino, Francesco Diodati, il giovane batterista berchiddese Giovanni Gaias ed i Plus 39, il gruppo composto dai migliori allievi della scorsa edizione del Seminario Nuoro jazz.



A questi nomi, si aggiungono quelli dei protagonisti di “Time is over”, appuntamento “dopo concerto” curato da Gianluca Petrella: Mop Mop (Andrea Benini) com Pasquale Mirra, il progetto “Aforemention”, di Tommaso Cappellato, dj Gruff con lo stesso Petrella, ed altri ospiti a sorpresa, tra groove e ritmi africaneggianti, hip-hop e scratch. A fare da scenario alle nove giornate del festival, spazi ed ambienti che variano dai boschi montani agli scorci marini, dalle stazioni ferroviarie alle chiesette di campagna, dalle piazze agli altri luoghi notevoli dei sedici Comuni che, con Berchidda, costituiscono il “circuito” del Time in jazz: Arzachena, Bortigiadas, Cheremule, Erula, Loiri Porto San Paolo, Mores, Olbia, Ozieri, Ploaghe, Posada, San Teodoro, Sassari, Sorso, Telti, Tempio Pausania e Tula. Accanto alla musica, trovano spazio come sempre varie iniziative di promozione e di sensibilizzazione ambientale, presentazioni di novità editoriali e la selezione di documentari curata dal regista Gianfranco Cabiddu, la mostra “CasArte–Casa d'arte Time in Jazz” ed i laboratori creativi di strada, questi ultimi, all’interno del progetto “Mediterranea”, realizzato con il contributo del bando “Sillumina 2018-Periferie urbane-migranti” (sostenuto e promosso dalla Siae), con il coinvolgimento di cittadini stranieri e di artisti Under35.



Il 31esimo festival Time in jazz è organizzato dall'associazione culturale Time in jazz, con il sostegno degli Assessorati regionali della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, del Turismo, artigianato e commercio, del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, delle Amministrazioni comunali di Berchidda e degli altri centri interessati, della Comunità montana Monte Acuto, a cui si aggiunge il contributo della Fondazione di Sardegna e di alcuni sponsor privati. A rendere possibile Time in jazz anche il sostegno della Siae per il progetto Sillumina, e la collaborazione dell'Agenzia regionale Forestas e di altri sponsor privati. Time in jazz è parte dei progetti “Life GreenFest”, dell'Associazione I-Jazz, I luoghi del jazz con Jazz rail, Sardinia jazz network e dell'Associazione Il jazz italiano.



