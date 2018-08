Condividi | Red 9:01 Domani sera, la 13esima stagione concertistica di Musica & natura organizzata dall’associazione Musicando insieme propone un grande ritorno: l´omaggio al grande Fabrizio De Andrè da parte del gruppo “Crêuza de mä” Concerto ad Alghero: tributo a Faber con i Creuza



ALGHERO - La poesia in musica di Fabrizio De Andrè, il cantautore genovese che ha conquistato almeno tre generazioni ed influenzato gli artisti italiani dagli Anni Sessanta ad oggi, senza mai perdere attualità. Domani, giovedì 9 agosto, la 13esima stagione concertistica di Musica & natura organizzata dall’associazione Musicando insieme propone ad Alghero un grande ritorno: l'omaggio al grande De Andrè da parte del gruppo “Crêuza de mä”.



Nella cornice del Chiostro di San Francesco, quattro musicisti sardi: Daniele Pistis (voce e basso), Gavino Fonnesu (chitarra), Luca Manca (batteria e cori) ed Andrea Pinna (violino e tastiere) , artisti provenienti da esperienze molto diverse, quali jazz, metal e rock, insieme per un tributo a Faber. Un viaggio tra le atmosfere anarchiche libertarie e pacifiste di De Andrè, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico con arrangiamenti originali secondo lo spirito dell’autore reinterpretato in chiave rock e secondo lo stile progressive della Pfm.



