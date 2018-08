video Condividi | Red 9:20 Prosegue l´attività della corale, che si fa conoscere meglio davanti ai microfoni del Quotidiano di Alghero con il direttore artistico Francesco Scognamillo ed il membro fondatore Giuseppe Tillocca Lo frontuni, per la tradizione di Alghero



ALGHERO – Lo frontuni punta a far conoscere ed a portare avanti la tradizione di Alghero, seguendo il sentiero tracciato dallo storico coro Barcellonetta. Prosegue l'attività della corale, che si fa conoscere meglio davanti ai microfoni del Quotidiano di Alghero con il direttore artistico Francesco Scognamillo ed il membro fondatore Giuseppe Tillocca. Il coro Lo frontuni è composto anche da Bruno Agri, Berto Calaresu, Angelo Canu, Alberto Caria, Francesco Caria, Giovanni Caria, Marco Caria, Tore Caria, Gianfranco Carta, Marco Correddu, Tonio Fadda, Gianni Livesi, Giuseppe Meloni, Franco Mulas, Marco Mura, Mario Nonne, Ignazio Paddeu, Tonio Piga, Mario Salis, Alberto Scognamillo, Giuseppe Tillocca, Maurizio Tranchida e Gianfranco Urgias. Le esibizioni sono accompagnate dal violinista Massimiliano Peana.



