10 agosto: Notte coi poeti a Villa Edera

ALGHERO – Venerdì 10 agosto, alle 20.30, nel parco di Villa Edera, b&b di Alghero in Via De Biase 21, è in programma la settima edizione dell’incontro “10 Agosto, Notte con i poeti”, in ricordo di Giovanni Pascoli e della sua celebre lirica dedicata alla notte di San Lorenzo. Dopo i saluti del direttore di Villa Edera Ivan Perella, Neria De Giovanni presenterà e coordinerà le letture e le performance degli scrittori invitati che si avvicenderanno al microfono per interpretare alcune loro liriche.



I cantautori algheresi Antonello Colledanchise, Paolo Dessì e Davide Casu interpreteranno testi poetici accompagnandosi con la musica. Enrico Fauro, presidente dell’Associazione AnalfabElfica, interpreterà il monologo del Macbeth dei vaticini tra le streghe.



Parteciperanno Marisa Castellini, Massimiliano Fois, Marco Balbina, Maria Grazia Pes, Raffaele Ciminelli, Angela Baldino, Adriana Mannias Baradino, Sergio Bolgeri, Giuseppe Sechi, Franco Achenza, Antonio Maria Masia, Antoni Canu, Domenico Marras, Tiziana Meloni, Margherita Lendini, Cinzia Paolucci e Fatime Fiku. La settima edizione della manifestazione si chiuderà, come sempre, con un welcome drink offerto da Villa Edera.