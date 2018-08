Condividi | Mariangela Pala 23:41 Un gruppo di mamme infuriate hanno protestato questa mattina davanti al Palazzo comunale di piazza Umberto I. Rappresentano le 160 famiglie che non percepiscono dal mese di giugno i contributi previsti dalla Legge regionale 20 Legge 20: mamme infuriate davanti al Comune



PORTO TORRES - Tre mesi senza alcun sussidio economico per affrontare le terapie a cui ogni mese devono essere sottoposti i loro figli. Un gruppo di mamme infuriate hanno protestato questa mattina davanti al Palazzo comunale di piazza Umberto I. Rappresentano le 160 famiglie che non percepiscono dal mese di giugno i contributi previsti dalla Legge regionale 20 del 1997 previste a favore di persone affette da disturbi psichiatrici.



«Riteniamo sia solo una mancanza di rispetto negare a bambini ed adulti il beneficio della Legge 20, - protestano le mamme – perché significa essere costretti ad interrompere le cure e le terapie dei propri figli con le conseguenze che ne derivano». Dagli uffici e dall’assessorato ai Servizi sociali le risposte alle richieste di chiarimenti non sono confortanti. Molto spesso le domande restano sospese a lungo negli uffici comunali dove c’è carenza di personale, un’efficienza pagata a caro prezzo dalle genitori e dai bambini che hanno bisogno di cure e non possono sospenderle.



