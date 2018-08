Condividi | Red 23:42 Peste suina africana: catturati ed abbattuti ieri ad Olzai cinque maiali allo stato brado, non registrati, di ignota proprietà e mai sottoposti ai dovuti controlli sanitari Psa: cinque capi abbattuti ad Olzai



OLZAI - L’Unità di progetto per l’eradicazione della peste suina africana ha annunciato che ieri (lunedì), ad Olzai, le squadre dei veterinari dell’Ats e gli uomini del Corpo forestale e di vigilanza ambientale hanno catturato ed abbattuto cinque maiali allo stato brado, non registrati all’anagrafe animale e quindi privi di qualsiasi controllo sanitario. I suini erano stati segnalati dal proprietario di un terreno privato, che li aveva individuati all’interno della sua tenuta.



Il Servizio di Sanità animale di Nuoro ha quindi prontamente allertato il Comune ed il sindaco Ester Satta, che ha emanato l'ordinanza per l’abbattimento e l'interramento in loco degli animali. Inoltre, il primo cittadino ha collaborato nel mettere a disposizione anche un mezzo meccanico utilizzato per le attività di infossamento.



L'intervento di Olzai, sempre coordinato dall'Udp, rientra nelle costanti attività di controllo del territorio svolte per contrastare la Psa e tutte le pratiche illegali che la possono alimentare.