Condividi | P.P. 22:54 Caricati i voli in proroga sulla Ct1 dal 26 ottobre 2018 al 30 marzo 2019. Il collegamento opererà con tre voli giornalieri. Ore 7, 12.15, 19.20 le partenze dal Riviera del Corallo di Alghero. 9.40, 14.20, 21.30 i decolli dall´aeroporto di Fiumicino Alghero-Roma, in vendita la winter Blue Air



ALGHERO - Blue Air annuncia il caricamento dei voli in continuità territoriale sulla tratta Alghero-Roma-Alghero per la stagione invernale 2018/2019, periodo di competenza dal 26 ottobre 2018 al 30 marzo 2019. Si tratta dell’estensione del bando Ct1 dalla Regione Sardegna per i collegamenti tra Alghero e la capitale.



Il collegamento opererà con tre voli giornalieri. Ore 7, 12.15, 19.20 le partenze dal Riviera del Corallo di Alghero. 9.40, 14.20, 21.30 i decolli dall'aeroporto di Fiumicino.



Tutte le tariffe includono lo snack a bordo, il bagaglio a mano di 10kg ed un bagaglio da stiva da 23kg. Il check-in on-line oppure in aeroporto è gratuito. Commenti ALGHERO - Blue Air annuncia il caricamento dei voli in continuità territoriale sulla tratta Alghero-Roma-Alghero per la stagione invernale 2018/2019, periodo di competenza dal 26 ottobre 2018 al 30 marzo 2019. Si tratta dell’estensione del bandodalla Regione Sardegna per i collegamenti tra Alghero e la capitale.Il collegamento opererà con tre voli giornalieri. Ore 7, 12.15, 19.20 le partenze dal Riviera del Corallo di Alghero. 9.40, 14.20, 21.30 i decolli dall'aeroporto di Fiumicino.Tutte le tariffe includono lo snack a bordo, il bagaglio a mano di 10kg ed un bagaglio da stiva da 23kg. Il check-in on-line oppure in aeroporto è gratuito.