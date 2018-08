Condividi | M.P. 21:48 Fumata nera dopo l’incontro tenutosi nei giorni scorsi tra amministrazione comunale e le segreterie territoriali dei sindacati Fp-Cgil, Fp-Cisl e Fpl-Uil e Rsu dei dipendenti del Comune di Porto Torres Porto Torres, incontro Comune e dipendenti: fumata nera



PORTO TORRES - Fumata nera dopo l’incontro tenutosi nei giorni scorsi tra amministrazione comunale e le segreterie territoriali dei sindacati Fp-Cgil, Fp-Cisl e Fpl-Uil e Rsu dei dipendenti del Comune di Porto Torres. Le risposte interlocutorie ricevute dai sindacati del personale dipendente per niente esaustive confermano lo stato di agitazione già proclamato dall’assemblea dei lavoratori.



Pertanto i sindacati rinviano alla prossima assemblea programmata per la prima settimana di settembre, ulteriori azioni da intraprendere. «Confermiamo la richiesta di immediata attivazione del tavolo di contrattazione decentrata integrativa – affermano i sindacati e le Rsu- e la necessità di un incontro anche della parte politica per una chiara definizione degli indirizzi volti all'organizzazione del lavoro e alle politiche del personale»