Condividi | M.P. 20:12 Successo per i concerti della XIII edizione della rassegna Musica & Natura. Applausi al concerto finale Masterclass di violino diretto dal maestro Alessandro Moccia Porto Torres: applausi e doppio bis per il Duo Granato



PORTO TORRES - Prosegue il successo di pubblico per i concerti della XIII rassegna musicale Musica & Natura ideata e realizzata dall’associazione Musicando Insieme. Sabato un viaggio musicale a passo di tango, quello rivoluzionario fatto di passione, di ragtime e altro ancora, nella combinazione proposta dal Duo Granato composto dal saxofonista Cristian Battaglioli e dal pianista Marco Rinaudo originari del Trentino Alto Adige.



Due strumenti diversi che trovano un dialogo nell’interpretazione di brani raccolti nel loro ultimo album dal titolo "Soliloquy for two", una rivisitazione della musica classica del Novecento tra le note di Piazzolla, Sullima, Rota e Matitia. Applausi e doppio bis nella basilica di San Gavino, in particolare per Meditango, un brano del musicista e compositore argentino Piazzolla di notevole impatto emotivo per l’alternarsi di ritmo frenetico da parte del sax e ripresa della melodia con il pianoforte. Emozione e armonia per i “Cinque pezzi facili” di Nino Rota esempio di repertorio di musica da camera e per lo Spasimo Fragments di Giovanni Sollima.



«Tantissime pagine di musica sono state scritte per questo insieme di strumenti, – hanno commentato i musicisti Rinaudo e Battaglioli – e il saxofono ha un modo speciale di unirsi con gli armonici del pianoforte tanto che il timbro che viene fuori piace molto alla gente in particolare a quella che ama il jazz». Domenica i giovani violinisti della scuola di perfezionamento musicale del maestro Alessandro Moccia, primo violino dell’Orchestre des Champs-Elysées di Parigi, hanno dato forza alle musiche di Bach, Beethoven e Bruch con il concerto finale di Masterclass di violino e musica da camera. Commenti PORTO TORRES - Prosegue il successo di pubblico per i concerti della XIII rassegna musicale Musica & Natura ideata e realizzata dall’associazione Musicando Insieme. Sabato un viaggio musicale a passo di tango, quello rivoluzionario fatto di passione, di ragtime e altro ancora, nella combinazione proposta dal Duo Granato composto dal saxofonista Cristian Battaglioli e dal pianista Marco Rinaudo originari del Trentino Alto Adige.Due strumenti diversi che trovano un dialogo nell’interpretazione di brani raccolti nel loro ultimo album dal titolo "Soliloquy for two", una rivisitazione della musica classica del Novecento tra le note di Piazzolla, Sullima, Rota e Matitia. Applausi e doppio bis nella basilica di San Gavino, in particolare per Meditango, un brano del musicista e compositore argentino Piazzolla di notevole impatto emotivo per l’alternarsi di ritmo frenetico da parte del sax e ripresa della melodia con il pianoforte. Emozione e armonia per i “Cinque pezzi facili” di Nino Rota esempio di repertorio di musica da camera e per lo Spasimo Fragments di Giovanni Sollima.«Tantissime pagine di musica sono state scritte per questo insieme di strumenti, – hanno commentato i musicisti Rinaudo e Battaglioli – e il saxofono ha un modo speciale di unirsi con gli armonici del pianoforte tanto che il timbro che viene fuori piace molto alla gente in particolare a quella che ama il jazz». Domenica i giovani violinisti della scuola di perfezionamento musicale del maestro Alessandro Moccia, primo violino dell’Orchestre des Champs-Elysées di Parigi, hanno dato forza alle musiche di Bach, Beethoven e Bruch con il concerto finale di Masterclass di violino e musica da camera.