Condividi | Red 22:11 I Carabinieri della Stazione di Nuoro hanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria, una 20enne residente nella provincia di Roma Turista denunciata per ricettazione



NUORO - Prosegue la lotta alla criminalità predatoria, che ogni giorno vede impiegati i militari dell’Arma in un capillare controllo del territorio per garantire senso di sicurezza e rispetto della legalità. I Carabinieri della Stazione di Nuoro, alla fine delle indagini avviate dopo una denuncia di furto di un telefono cellulare, hanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria, una 20enne residente nella provincia di Roma, ritenuta responsabile di ricettazione.



La giovane, in un bar del capoluogo barbaricino, in un momento di distrazione del proprietario che era seduto accanto, si impossessava dello smartphone mettendolo tranquillamente in borsetta. I Carabinieri della locale Stazione, grazie alle testimonianze degli clienti ed alle immagini dell’impianto di sorveglianza del locale, sono risaliti all’identificazione della ladra.



Successivamente, i militari rintracciavano la turista romana procedendo al deferimento in stato di libertà per il reato di ricettazione e recuperando il cellulare. L’azione dei Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro per il contrasto ai reati predatori continuerà senza sosta. Commenti NUORO - Prosegue la lotta alla criminalità predatoria, che ogni giorno vede impiegati i militari dell’Arma in un capillare controllo del territorio per garantire senso di sicurezza e rispetto della legalità. I Carabinieri della Stazione di Nuoro, alla fine delle indagini avviate dopo una denuncia di furto di un telefono cellulare, hanno denunciato alla competente Autorità giudiziaria, una 20enne residente nella provincia di Roma, ritenuta responsabile di ricettazione.La giovane, in un bar del capoluogo barbaricino, in un momento di distrazione del proprietario che era seduto accanto, si impossessava dello smartphone mettendolo tranquillamente in borsetta. I Carabinieri della locale Stazione, grazie alle testimonianze degli clienti ed alle immagini dell’impianto di sorveglianza del locale, sono risaliti all’identificazione della ladra.Successivamente, i militari rintracciavano la turista romana procedendo al deferimento in stato di libertà per il reato di ricettazione e recuperando il cellulare. L’azione dei Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro per il contrasto ai reati predatori continuerà senza sosta.