Strade pulite: lavaggio e spazzamento ad agosto



ALGHERO - Pulizia e lavaggio delle strade, continua ad Alghero il programma stabilito in accordo con la Ciclat per il mantenimento della qualità dell'igiene urbana in città. Per lo svolgimento efficace delle operazioni è necessario che la strada sia sgombra da veicoli in sosta Pertanto, si rende necessario disciplinare il transito e la sosta con l'apposizione della relativa segnaletica ed emissione di ordinanza a firma del dirigente Guido Calzia di divieto di transito e sosta nelle vie interessate dai lavori.



Le operazioni di lavaggio e spazzamento saranno effettuate dalle 8 alle 11, a partite da domani, mercoledì 8 agosto, quando saranno interessate le vie Brigata Sassari e Vittorio Veneto (da Via Vittorio Emanuele a Via Sant’Agostino). Giovedì 9, macchinari un funzione nelle vie Diez e Michelangelo; venerdì 10, nelle vie Gallura, Logudoro e Cellini; sabato 11, nelle vie Asfodelo e Goceano.



Si riprenderà lunedì 13, nelle vie Rockfeller e Nazioni Unite; martedì 14, nelle vie Tarragona (da Via Manzoni a Via Matteotti) e Giolitti; giovedì 16, nelle vie Palomba e Don Sturzo; venerdì 17, nelle vie Canepa e Cappai; sabato 18, nelle vie Carmen Dore e Sant'Agostino. Terza settimana di lavori a partire da lunedì 20, nelle vie Guixera e Foradada; martedì 21, nelle vie Di Vittorio e Monte D'Olla; mercoledì 22, nelle vie Valverde (da Via Monte d'Olla a Via Pensè) e Grandi; giovedì 23, nelle vie Leonardo da Vinci ed Andreoni (da Via Leonardo da Vinci a Via Barracu); venerdì 24, nelle vie Carrabuffas e Pierino Enrico; sabato 25, nelle vie Biase (ex Via De Biase) e De Muro. L'ultima settimana di lavori ad agosto scatterà lunedì 27, nelle vie Foscolo e Petrarca; martedì 28, nelle vie Carducci, Pascoli e Leopardi; mercoledì 29, nelle vie Franck, Dalerci ed Einaudi; giovedì 30, nelle vie Archimbao, Putranck e Toda; venerdì, in via Fratelli Kennedy (da Via Manzoni a Via XX settembre).