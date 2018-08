Condividi | Red 13:56 All’“Alt” intimato dai Carabinieri, il conducente ha proseguito la marcia, dandosi alla fuga urtando un lampione. Il giovane è stato quindi deferito in stato di libertà all’Autorità giudiziaria, per resistenza a pubblico ufficiale Salta il posto di blocco: 20enne denunciato



BARISARDO - Una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Barisardo, che da tempo ha intensificato i servizi di prevenzione finalizzati al contrasto dei furti e dei reati in genere, nel corso di un servizio perlustrativo ha notato un’autovettura con a bordo un ragazzo, già noto alle Forze dell’ordine che, con fare sospetto, si aggirava in periferia. All’“Alt” intimato dai militari, il conducente ha proseguito la marcia, dandosi alla fuga urtando un lampione.



I Carabinieri hanno subito attivato le ricerche, che hanno permesso di ritrovare l'autovettura visibilmente danneggiata ed abbandonata, con all'interno il portafogli ed i documenti del giovane. La fuga non è servita, visto che i militari avevano già riconosciuto il giovane alla guida, che è stato deferito in stato di libertà all'Autorità giudiziaria, per resistenza a pubblico ufficiale.