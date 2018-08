Condividi | Red 9:32 Giovedì sera, nello spazio culturale de Lo Teatrì, Paolo Sette, del Teatro Puntino rosso, presenterà il suo spettacolo “La Repubblica dei burattini”. Una performance tradizionale ed assurda, giocosa e tagliente, che utilizza un linguaggio antico per mettere in evidenza le contraddizioni di oggi Il burattinaio Paolo Sette per la prima volta ad Alghero



ALGHERO - Giovedì 9 agosto, alle 21.30, nello spazio culturale de Lo Teatrì, Paolo Sette, del Teatro Puntino rosso, presenterà ad Alghero il suo spettacolo “La Repubblica dei burattini”. Una performance tradizionale ed assurda, giocosa e tagliente, che utilizza un linguaggio antico per mettere in evidenza le contraddizioni di oggi.



Piccole storie assumono carattere di unicità e diventano simbolo umile dell'umanità grazie al tocco ironico della penna di Roberto Espina, autore die quattro dialoghi che costituiscono lo spettacolo, d ai burattini di Paolo Sette. L'evento prevede l'entrata ad offerta libera e consapevole.



Per ulteriori informazioni e prenotazioni, ci si può rivolgersi a Claudia Soggiu per la Segreteria organizzativa, attraverso la pagina Facebook de Lo Teatrí o telefonando al numero 349/8024059.