Sopralluogo sulla Buddi Buddi

SASSARI - Procedono i lavori per la messa in sicurezza della Buddi Buddi, che risultano in anticipo rispetto al cronoprogramma. L'intervento sulla quattro corsie, nel tratto che va dal bar Graziella alla chiesetta di Zuari, ha preso il via a maggio ed andrà avanti fino a novembre. Ieri mattina (lunedì), il sindaco di Sassari Nicola Sanna e l'assessore comunale alle Politiche per le infrastrutture della mobilità urbana Antonio Piu hanno effettuato un sopralluogo sul posto per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. «Uno degli impegni di questa Amministrazione è la definitiva messa in sicurezza di questa importante arteria viara, che mette in comunicazione la città con il litorale – commenta Sanna - Un investimento significativo, che ammonta a un milione e 600mila euro, per un'opera che siamo sicuri di portare a termine entro fine anno».



«Possiamo dirci soddisfatti dei tempi di realizzazione degli interventi, che procedono a ritmo serrato -dichiara Piu - La scelta di lavorare a traffico aperto per permettere il transito degli automobilisti nella stagione estiva, è risultata quella più giusta. Inoltre, su segnalazione di alcuni cittadini sono state apportate alcune migliorie agli ingressi delle abitazioni che si trovano fronte strada e siamo intervenuti anche sull'impianto di illuminazione». Questa prima fase dei lavori vedrà la conclusione a inizio settembre, mentre la seconda fase delle attività, che si concentreranno nella zona vicina al bar Graziella, prenderà il via dopo l'estate, e prevederà la chiusura del traffico per circa due mesi.



Fondamentale nella seconda fase sarà la sistemazione della cartellonistica, che darà indicazioni sulle vie alternative per raggiungere Platamona, Castelsardo e Porto Torres da Sassari e viceversa: sarà collocata centinaia di metri prima dell'inizio del cantiere (da Via Pirandello per chi esce da Sassari e dall'inizio della Strada statale 131 per chi viene da Porto Torres) e riportata più volte in modo da offrire diverse opzioni. Residenti (e loro ospiti), così come i mezzi di soccorso, quelli pubblici e gli scuolabus, avranno il passaggio assicurato e sicuro grazie alle strade di penetrazione. Inoltre, sono conclusi i lavori sugli asfalti, nell'area dello svincolo compreso tra le rotatorie vicino al bar Graziella ed al distributore di carburanti, verso Sassari e tra la rotatoria di Via Sette Fratelli e quella di Via Vivaldi sui due sensi di marcia.



