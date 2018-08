Condividi | Red 10:08 L’Osservatorio promuove il piano da 128milioni di euro: via a 258 progetti presentanti da 195 Comuni sardi per nuovi cantieri e duecento assunti con le politiche attive per il lavoro LavoRas: ok al piano da 128milioni



CAGLIARI - LavoRas entra nel vivo, con 258 progetti presentati da 195 Comuni sardi per la parte cantieri e 160 imprese che hanno assunto le prime duecento persone, la maggior parte a tempo indeterminato, con le agevolazioni della parte politiche attive per il lavoro. L’avanzamento del piano per il lavoro da 128milioni di euro è stato certificato ieri 8lunedì) dall’Osservatorio di LavoRas, che ha il compito di verificarne periodicamente i risultati, riunito nella Sala Lussu di Villa Devoto, a Cagliari. Con il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, gli assessori regionali del Bilancio Raffaele Paci e del Lavoro Virginia Mura, erano presenti i rappresentanti degli Enti locali, le organizzazioni sindacali e datoriali. LavoRas mette in campo 128milioni per il 2018 e 70 ciascuno per il 2019 e per il 2020. Suddiviso in due macromisure, appunto cantieri (45milioni per i nuovi e 21 per quelli già operativi) ed incentivi occupazionali (61milioni) conta di ridurre il tasso di disoccupazione di circa un punto percentuale, a condizioni stabili, e di dare lavoro complessivamente ad oltre 11mila persone.



«Se tutte le politiche vanno monitorate in itinere, questo vale ancora di più per LavoRas. Abbiamo attivato una macchina complessa, un programma innovativo che si sviluppa in più ambiti, e per questo è particolarmente importante vedere che i primi dati che emergono dall’Osservatorio sono positivi - sottolinea Pigliaru - LavoRas, nelle sue declinazioni, è nato per dare risposte concrete e rapide all’emergenza occupazione, mettendo in moto l’economia e dunque creando le condizioni per migliorarla. Se da un lato siamo intervenuti direttamente creando i cantieri, dall’altra, con gli incentivi occupazionali, abbiamo voluto aiutare le imprese ad assumere nel 2018, anche per amplificare gli effetti di una ripresa dell’economia che finalmente si vede. I risultati oggi sul tavolo ci dicono che la strada è quella giusta: con i cantieri garantiamo nuovi stipendi raccogliendo nello stesso tempo frutti permanenti, perché si tradurranno in servizi migliori per i cittadini, e i nostri bonus sommati a quelli nazionali permetteranno a tanti giovani di avere un lavoro in Sardegna per costruire qui il loro futuro che è poi il futuro di tutti noi. Andiamo avanti con questo progetto, rapidamente e con grande determinazione - conclude il presidente regionale - per raggiungere nel minor tempo il miglior risultato possibile».



«Siamo soddisfatti di quello che è emerso dalla riunione dell’Osservatorio: i dati ci confermano che LavoRas è una misura importante, ben strutturata, fortemente condivisa per la quale abbiamo lavorato con grande impegno e determinazione in tutti questi mesi - spiega Paci - Ci siamo impegnati per semplificare le procedure, ridurre al massimo la burocrazia e procedere rapidamente, ma parliamo della più grande campagna di politica per l’occupazione fatta nella nostra regione, una macchina complessa che richiede una serie di passaggi tecnici ma che pur con le inevitabili difficoltà sta andando avanti. Dai Comuni sono arrivati tanti progetti, e ci aspettiamo che in questi ultimi giorni tanti altri ne arrivino, ci auguriamo anche in forma associata per poter utilizzare tutte le risorse a disposizione. LavoRas è una occasione importante, insieme agli altri strumenti messi in campo dalla Giunta, per uscire definitivamente dalla crisi», conclude il vicepresidente regionale. «I risultati sono incoraggianti. Ci aspettiamo però di avere un incremento significativo delle richieste dopo il periodo estivo, anche perché a causa dell’incertezza della disponibilità delle risorse nazionali negli ultimi mesi vi è stato un rallentamento - conclude Mura - Ora stanno ripartendo anche le misure statali. Un altro dato incoraggiante è la prevalenza delle assunzioni a tempo indeterminato su quelle a tempo determinato. Confidiamo che si possa confermare la tendenza. Nel mese di settembre, stiamo programmando degli ulteriori incontri con le associazioni datoriali, per illustrare tutti i bandi attivi, compreso quello per gli Over35 pubblicato di recente, le cui istanze possono essere presentate a partire dal 25 settembre».



