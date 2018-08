Condividi | Red 22:47 In alcune zone dei quartieri di Latte Dolce e del centro storico, l´acqua non è adatta al consumo umano diretto, come bevanda e per la preparazione degli alimenti. Invece, può essere utilizzata per tutti gli usi igienici compresa l´igiene personale Sassari: acqua non adatta al consumo umano diretto



SASSARI - In alcune zone dei quartieri di Latte Dolce e del centro storico di Sassari, l'acqua non è adatta al consumo umano diretto, come bevanda e per la preparazione degli alimenti. Invece, può essere utilizzata per tutti gli usi igienici compresa l'igiene personale.



Il divieto riguarda le vie Massaia, Cadamosto, Magellano, Marco Polo, Amdusen, Santa Croce, Macao e Largo Macao. Il sindaco di Sassari Nicola Sanna lo ha disposto con un'ordinanza a seguito dei controlli compiuti dal Dipartimento di Prevenzione-servizio igiene degli alimenti e della nutrizione dell'Ats Sardegna.



Dagli esami, è emerso che l'acqua della condotta non è conforme al parametro dei nitriti. Invece, sono rientrati in conformità i parametri nei quartieri di Cappuccini, Monte Alto e Badde Pedrosa, dove oggi (lunedì) l'acqua è di nuovo potabile, mentre il divieto resta a Rizzeddu-Monserrato e Via Tola.