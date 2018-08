Condividi | Red 22:18 La compagine algherese ha annunciato l´accordo con il 47enne tecnico romano che guiderà la prima squadra nel campionato di serie D 2018/19 e le formazioni Under18 ed Under15 Coach Briscese sulla panchina della Coral



ALGHERO - La Basket Coral Alghero annuncia la chiusura dell’accordo con il coach Massimiliano Briscese, nato a Roma il 3 novembre 1971 che, per la stagione 2018/19, rivestirà il ruolo di capo allenatore della squadra di Serie D e delle formazioni Under18 ed Under15. La scelta di puntare su un tecnico di autorevole esperienza come Briscese sottolinea la grande volontà della società corallina di far crescere i propri giovani e valorizzarli il più possibile.



Un curriculum di tutto rispetto il suo, che inizia alla fine degli Anni Ottanta quando, da quasi 18enne, guida per diverse stagioni con ottimi risultati il Settore giovanile del Don Bosco Cinecittà, passando poi ad esperienze in diverse società blasonate quali la Virtus Roma, il Latina basket e con la Stella Azzurra basket academy, sempre di Roma. Un arrivo che ha suscitato un forte entusiasmo nel basket algherese, che sta vivendo un periodo florido soprattutto nell’ambito dei settori giovanili.



