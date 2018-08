Condividi | M.P. 21:31 Il ministero del Lavoro ha validato gli elenchi e dato l’ok per procedere ai pagamenti della mobilità in deroga. Lo ha annunciato con una nota, la segreteria regionale Fsm-Cisl Porto Torres e Portovesme:ok ai pagamenti mobilità



«Dopo l’iniziativa di mobilitazione che abbiamo messo in campo nei giorni scorsi sotto la Regione a Cagliari per evitare ulteriori ritardi nei pagamenti della mobilità in deroga per centinaia di padri di famiglia delle aree di crisi industriale complessa di Portovesme e Porto Torres, pochi minuti fa ci è giunta la notizia da parte dell’assessorato regionale del Lavoro secondo la quale il Ministero ha finalmente validato gli elenchi e dato l’ok per procedere – si legge nella nota -. Quindi ci è stato assicurato nei prossimi giorni verranno emanate le determine assessoriali che permetteranno all’INPS di mettere progressivamente in pagamento le indennità per i lavoratori.»



«Questo non significa che tutto è risolto e che non potrebbero esserci ancora intoppi burocratici o lungaggini generate dai tempi di attuazione tecnici, ma in ogni caso si è fatto un buon passo in avanti. Di certo si accelereranno i tempi. Continueremo a vigilare e a seguire la vicenda da vicino come abbiamo sempre fatto – conclude la nota della FSM-CISL del Sulcis Iglesiente – affinché l'indennità di sopravvivenza della mobilità sia pagata il prima possibile.»