Domani sera, la sede dell´Obra cultural, in Via Arduino 46, ospiterà il convegno "Esame del singolare fenomeno dell´accentuazione delle spinte localistiche nel mondo globale. La tradizione che si risveglia e si ribella" Mare e società: incontro ad Alghero



ALGHERO – Fino a sabato 11 agosto, l'Osservatorio mediterraneo di geopolitica e antropologia, in collaborazione con la Marina militare, propone una regata amatoriale dal titolo “Sport e approfondimenti di tipicità e criticità”. Gli obiettivi sono di promuovere ed attivare canali di confronto e dialogo tra i Paesi che si affacciano sul Mediterraneo.



L'evento intende proporre l'organizzazione di incontri con esperti, locali e non, su talune criticità mediterranee che trovano particolare riscontro in sede locale, enfatizzando peculiarità del luogo di sosta che saranno le tre città a più alta vocazione marinara della Sardegna. La regata, partita dal porto di Cagliari, ha fatto tappa a Carloforte, dove è stato organizzato un convegno su “Attività ittica del Mediterraneo, una delle principali risorse dell'isola e della regione mediterranea da tutelare. Stato attuale, quadro normativo e giuridico di riferimento, sfruttamento risorse da parte di terzi”.



