Condividi | A.S. 19:00 Marinella Argentieri Serio, presidente del sodalizio, e Alberto Lupini, direttore del network Italia a Tavola, media partner del gruppo, consegneranno giovedì prossimo la targa associativa Pedramare in Ristoranti-Cucina Doc



ALGHERO - Il ristorante Pedramare di Alghero entra a far parte di Ristoranti Regionali-Cucina Doc, l'associazione attiva dagli anni '70 nella promozione dell'enogastronomia del territorio, abbinata a una proposta turistica di qualità. Conta associati in otto regioni italiane ed è diventata no profit alcuni anni fa, proponendo anche iniziative a scopo benefico.



Giovedì 9 agosto, nel corso di una cena riservata ai giornalisti, Marinella Argentieri Serio, presidente del sodalizio, e Alberto Lupini, direttore del network Italia a Tavola, media partner del gruppo, consegneranno al Pedramare la targa associativa. Partner della serata sarà la cantina Santa Maria La Palma.





Pedramare è incastonato tra la fitta vegetazione sulla splendida litoranea che collega Alghero e Bosa, che molti vorrebbero patrimonio Unesco per la rara bellezza. Il locale è guidato da Silvia Carta Mantiglia, laurea in Economia e commercio, da sempre appassionata di cucina.