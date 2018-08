Condividi | Red 23:18 Un 30enne ed una 26enne, entrambi cittadini della Repubblica popolare cinese, hanno tentato di imbarcarsi su un volo diretto a Londra. Sottoposti ai normali controlli di frontiera, da parte del personale della Polizia di Frontiera di Olbia, sono risultati in possesso di passaporti ordinari contraffatti Passaporti falsi: due cinesi in manette



OLBIA - Un 30enne ed una 26enne, entrambi cittadini della Repubblica popolare cinese, hanno tentato di imbarcarsi su un volo diretto a Londra. Sottoposti ai normali controlli di frontiera, da parte del personale della Polizia di Frontiera di Olbia, sono risultati in possesso di passaporti ordinari contraffatti.



Effettuati i vari controlli, i due, nonostante confermassero i dati anagrafici riportati sui documenti (risultati contraffatti sia nella pagina dei dati, sia in quella dei timbri statunitensi), non hanno avuto alcun riscontro nel sistema di identificazione delle impronte. Dopo le formalità di rito, i due cinesi sono stati accompagnati nella Casa circondariale di Bancali in attesa del procedimenti di convalida dell'arresto, previsto per oggi (lunedì).