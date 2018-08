Condividi | Red 20:17 I Carabinieri della Stazione di Tertenia hanno tratto in arresto un 30enne del posto, già noto alle Forze dell´ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Detenzione e spaccio: arrestato 30enne



TERTENIA - Continua l’azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità. I militari della Stazione di Tertenia hanno tratto in arresto un 30enne del posto, già noto alle Forze dell'ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



I militari dell’Arma, al termine delle indagini, procedevano al controllo dell’abitazione dell’uomo. Al termine delle operazioni, sono stati trovati 500grammi di marijuana, una pianta di cannabis indica alta 170centimetri dal peso di 15chilogrammi, diverse banconote ed un bilancino di precisione (sintomatico di un’attività di detenzione e confezionamento dello stupefacente ai fini della cessione a terzi).



Alla luce delle evidenze emergenti dalla flagranza del reato, nonché dai consequenziali accertamenti, il giovane, veniva tratto in arresto e, dopo le formalità espletate in caserma, veniva accompagnato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. Commenti TERTENIA - Continua l’azione preventiva e repressiva allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Nuoro, quotidianamente impegnati per garantire sicurezza e rispetto della legalità. I militari della Stazione di Tertenia hanno tratto in arresto un 30enne del posto, già noto alle Forze dell'ordine, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.I militari dell’Arma, al termine delle indagini, procedevano al controllo dell’abitazione dell’uomo. Al termine delle operazioni, sono stati trovati 500grammi di marijuana, una pianta di cannabis indica alta 170centimetri dal peso di 15chilogrammi, diverse banconote ed un bilancino di precisione (sintomatico di un’attività di detenzione e confezionamento dello stupefacente ai fini della cessione a terzi).Alla luce delle evidenze emergenti dalla flagranza del reato, nonché dai consequenziali accertamenti, il giovane, veniva tratto in arresto e, dopo le formalità espletate in caserma, veniva accompagnato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.