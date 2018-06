Condividi | Red 20:08 Circa trecento bambini a lezione di educazione alla sicurezza stradale: per due giorni, la nuova piazza di Sassari diviene un circuito per piccoli kart elettrici Karting in piazza: percorso per bambini in Piazza Dettori



SASSARI - Circa trecento bambini a lezione di educazione alla sicurezza stradale: per due giorni la nuova Piazza Dettori diventa un circuito per piccoli kart elettrici. Ha preso il via questa mattina (giovedì) e continuerà per tutta la giornata di domani, venerdì 8 giugno, la manifestazione “Karting in piazza. Il rispetto delle regole salva la vita”, organizzata dall’Automobile club d’Italia e dall’Automobile club Sassari, con il patrocinio del Comune di Sassari. Un'occasione per offrire ai più piccoli l’occasione di essere protagonisti delle attività che affiancano il Rally Italia Sardegna 2018. Il circuito è stato inaugurato questa mattina dal sindaco Nicola Sanna, dall'assessore comunale alla Mobilità ed alla Polizia municipale Antonio Piu e dal presidente di Aci Sassari Giulio Pes.



Tra gli obiettivi dell'iniziativa, che vede coinvolte le classi dell'Istituto comprensivo Latte Dolce, la diffusione, tra i giovanissimi, della conoscenza e del rispetto delle regole stradali. Le due giornate si articoleranno in due fasi: una teorica (che prevede l'insegnamento delle nozioni fondamentali del codice della strada) ed una pratica (di guida dei piccoli kart elettrici, costruiti per l'iniziativa). Il percorso è protetto ed allestito con apposita segnaletica stradale. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato personalizzato con nomina ad “ambasciatore della sicurezza”.



«Dal 2013 a oggi sono stati oltre 15mila i ragazzi nominati ambasciatori della Sicurezza Stradale “Fia action for road safety”, di cui sono testimonials anche i piloti della Formula Uno – ha commentato Pes - Voglio sottolineare, inoltre, che i kart forniti sono a trazione elettrica e quindi a impatto ambientale zero, a testimonianza di un altro compito dell’Aci e della Fia, quello di diffondere sempre più una mobilità ecosostenibile, tema a cui anche l’Automobile club Sassari vuole avvicinare la popolazione sin dalla più tenera età».



«Abbiamo voluto che la manifestazione fosse ospitata fuori dal centro, per coinvolgere le scuole delle periferie e dell'agro – ha dichiarato Piu - Grazie all'Atp, che ha messo a disposizione gli scuolabus per il trasporto, bambine e bambini posso vivere per due giorni una delle piazze più belle della città». «La nuova Piazza Dettori, con i lavori di riqualificazione, è il simbolo dell'attenzione e della cura che questa Amministrazione ha per le periferie urbane – ha chiosato Sanna – quartieri che vedranno la realizzazione di un progetto da 18milioni di euro».