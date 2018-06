Condividi | M.P. 18:52 In occasione della giornata mondiale degli oceani di domani 8 giugno, verrà effettuata la liberazione della tartaruga Rotella, presa in cura dal Crtm dell´Asinara in seguito alla segnalazione di un pescatore locale La tartaruga Rotella libera all´Asinara



PORTO TORRES - In occasione della giornata mondiale degli oceani di domani 8 giugno, verrà effettuata la liberazione della tartaruga Rotella, presa in cura dal Crtm dell'Asinara in seguito alla segnalazione di un pescatore locale. La liberazione avrà luogo alla presenza di rappresentanti di diverse istituzioni coinvolte nella tutela dell'ambiente. Fra questi segnaliamo Maria Carmela Giarratano della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente, l'assessore regionale all'ambiente Donatella Spano ed il comitato di pilotaggio del progetto Interreg Girepam (del quale la Regione Sardegna è capofila) che si trova in questi giorni sull'isola per una tre giorni di riunione.



La tartaruga è stata presa in cura lo scorso 13 dicembre in seguito alla cattura accidentale da parte del peschereccio a strascico 'Albatros', di Porto Torres. I pescatori hanno tempestivamente allertato gli operatori del Crtm dell'Asinara i quali, in seguito ad un esame clinico dell'animale, hanno riscontrato una costipazione intestinale dovuta, presumibilmente, all'ingestione di materiale plastico.



La tartaruga si è completamente ristabilita e la sua liberazione avrà luogo venerdì 8 giugno a partire dalle ore 11 nei pressi del molo di Cala Reale, isola dell'Asinara.