Condividi | Red 14:47 Sosta ad Alghero della Pattuglia acrobatica nazionale dell´Aeronautica militare. Le Frecce tricolori hanno effettuato uno scalo tecnico nell´aeroporto militare di Alghero, prima di decollare, alle 14, verso la città spagnola di Murcia, dove sabato sono attesi per un´esibizione Frecce tricolori, sosta ad Alghero



ALGHERO - Sosta ad Alghero della Pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica militare. Le Frecce tricolori hanno effettuato uno scalo tecnico nell'aeroporto militare di Alghero, prima di decollare, alle 14, verso la città spagnola di Murcia, dove sabato sono attesi per un'esibizione.



Questa mattina (giovedì), in aeroporto, c'è stata la visita del vicesindaco Gabriella Esposito e dell'assessore comunale Raniero Selva. I rappresentanti della Giunta Bruno hanno incontrato, per uno scambio di saluti, il comandante Mirko Caffelli ed i piloti dei dieci aerei in sosta nella pista per le operazioni tecniche prima della partenza.



Con ogni probabilità la pattuglia acrobatica tornerà nello scalo di Alghero lunedì, per un'ulteriore sosta tecnica prima del rientro verso la base di Rivolto, in Friuli. La Riviera del corallo accoglie sempre con piacere le Frecce tricolori. Commenti ALGHERO - Sosta ad Alghero della Pattuglia acrobatica nazionale dell'Aeronautica militare. Le Frecce tricolori hanno effettuato uno scalo tecnico nell'aeroporto militare di Alghero, prima di decollare, alle 14, verso la città spagnola di Murcia, dove sabato sono attesi per un'esibizione.Questa mattina (giovedì), in aeroporto, c'è stata la visita del vicesindaco Gabriella Esposito e dell'assessore comunale Raniero Selva. I rappresentanti della Giunta Bruno hanno incontrato, per uno scambio di saluti, il comandante Mirko Caffelli ed i piloti dei dieci aerei in sosta nella pista per le operazioni tecniche prima della partenza.Con ogni probabilità la pattuglia acrobatica tornerà nello scalo di Alghero lunedì, per un'ulteriore sosta tecnica prima del rientro verso la base di Rivolto, in Friuli. La Riviera del corallo accoglie sempre con piacere le Frecce tricolori.