In occasione del passaggio della tappa per il raggruppamento tecnico del Rally Italia Sardegna, previsto a Porto Torres nella mattinata di domenica 10 giugno, è stato adottato un provvedimento per la modifica della viabilità dalla sera del 9 giugno alla mattina del 10 giugno World rally championship: passaggio a Porto Torres



PORTO TORRES - In occasione del passaggio della tappa per il raggruppamento tecnico del Rally Italia Sardegna, previsto a Porto Torres nella mattinata di domenica 10 giugno, è stato adottato un provvedimento per la modifica della viabilità dalla sera del 9 giugno alla mattina del 10 giugno. Dalle ore 20 di sabato e sino alle ore 14 di domenica sarà istituito un divieto di transito e sosta veicolare, con rimozione forzata dei veicoli in difetto, nel tratto del Lungomare Balai compreso tra la via Croce e la ex strada provinciale n° 81.



Sempre negli stessi orari non si potrà sostare nella Piazza Caduti del 9 Settembre 1943 e nel piazzale antecedente situato presso il belvedere. Sarà vietato il transito veicolare nel tratto di via Romagnosi compreso tra via Croce e il Lungomare Balai e nel tratto di via Balai compreso tra via Croce e la ex S.P. n° 81. L'organizzazione ha fissato per le ore 9:38 la partenza dei piloti da Palmadula. Una volta arrivati in città i mezzi transiteranno in via Mare e arriveranno per il raggruppamento tecnico a Balai Vicino, da dove poi ripartiranno diretti alla località di Canaglia.