Proseguono i controlli da parte degli agenti della Polizia Amministrativa del Commissariato di Pubblica sicurezza di Porto Cervo, che in questo periodo si stanno concentrando in particolar modo sulle attività ricettive abusive e sul fenomeno dell'immigrazione clandestina Controlli amministrativi in Costa Smeralda



PORTO CERVO - Proseguono i controlli da parte degli agenti della Polizia Amministrativa del Commissariato di Pubblica sicurezza di Porto Cervo, che in questo periodo si stanno concentrando in particolar modo sulle attività ricettive abusive e sul fenomeno dell’immigrazione clandestina. Le verifiche effettuate negli ultimi mesi nei territori comunali di Arzachena, Palau e La Maddalena, con una mappatura delle strutture ricettive, hanno portato all’individuazione di sette attività irregolari di diversa tipologia, strutture alberghiere ed extra-alberghiere, b&b, domos, residence, case per ferie, case ed appartamenti vacanza; operanti in modo completamente abusivo senza alcun tipo di autorizzazione.



Grande attenzione è stata rivolta verso altre otto strutture ricettive alberghiere, le quali sono state sanzionate e segnalate all’Autorità giudiziaria, in quanto non provvedevano alla comunicazione delle generalità degli alloggiati alla Polizia di Stato. Infatti, assume grande importanza la comunicazione dei dati relativi ai clienti delle strutture per permettere alle Istituzioni preposte l’esercizio dei controlli preventivi. A riguardo, sono state undici le persone segnalate all’Autorità giudiziaria per la non ottemperanza di questo onere.



In riferimento alla lotta all’immigrazione clandestina nell’ultimo periodo, grazie al lavoro dell’ufficio di Polizia Amministrativa e sociale del Commissariato di Porto Cervo, sono stati espulsi dal territorio nazionale due marocchini domiciliati ad Arzachena, privi di titolo di soggiorno. Nello stesso ambito, il personale ha anche portato alla luce diverse situazioni di irregolarità inerenti le condizioni igienico sanitarie e cambi di destinazioni d’uso di immobili affittati a stranieri, che sono in corso di approfondimento con i competenti uffici del Comune.



Altre sanzioni sono state contestate a chi ha ceduto immobili a cittadini stranieri senza darne comunicazione all'Autorità. Inoltre, i controlli hanno riguardato anche altre attività commerciali, che hanno portato all'individuazione di due gioiellerie che operavano senza licenza ed alla contestazione di illeciti di natura amministrativa.