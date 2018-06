Condividi | Red 10:06 La Taekwondo Olmedo conquista una medaglia d´oro e due di bronzo al Campionato italiano giovanile Kim & Liu 2018, disputato allo Stadio dei marmi del Foro italico, a Roma L´olmedese Davide Manos campione italiano



OLMEDO - Continua la strepitosa stagione agonistica degli atleti della Taekwondo Olmedo, di rientro dal Campionato italiano giovanile “Kim & Liù”, svoltosi nel fine settimana a Roma, nello Stadio dei marmi del Foro italico, organizzato dalla Federazione italiana taekwondo sotto l’egida del Coni, riservato alle categorie Esordienti B (per i nati nel 2010 e nel 2011), Esordienti A (2008-2009) e Cadetti B (2006-2007), che ha visto partecipare 1.110 atleti, 198 società sportive nazionali e due Nazioni. Sette gli atleti olmedesi in gara, che hanno ottenuto un prezioso bottino finale, composto da una medaglia d'oro e due di bronzo.



Oro e titolo nazionale per la cintura nera Davide Manos (Cadetti B, -27kg), già vicecampione italiano nelle due precedenti edizioni 2016 e 2017, è stato artefice di una prestazione memorabile. Bronzo per Matteo Zedde, fermato in semifinale con un solo punto di scarto in un match condotto in vantaggio fino a 4” dal termine e compromesso da un’ammonizione inflitta dall’ufficiale di gara allo scadere. Bronzo anche per Valentina Manos, classe 2011, sorella di Davide, al suo esordio al Campionato italiano, ha dato ottima prova di se, fermata in semifinale.



Ottima la prestazione del neocampione regionale Salvatore Pala, incluso nella numerosa (ventisei atleti) categoria -30 kg, che si è fermato negli ottavi di finale. Buona gara anche per la campionessa regionale Angela Palomba. Il campione regionale Gabriele Canu, in una categoria con trenta avversari, è stato fermato al primo incontro. Ottimo esordio per la giovanissima Martina Longo (classe 2011, con soli sei mesi di palestra), che ha affrontato una manifestazione nazionale con la giusta determinazione ed innocente disinvoltura.



«Naturalmente, la conquista del titolo Italiano di Davide Manos e i due bronzi di Matteo Zedde e Valentina Manos, ci rende felici e soddisfatti – dichiara il direttore tecnico Stefano Piras – l’ennesimo e prestigioso risultato ottenuto dai nostri giovani talenti, in particolare con Davide Manos, già vicecampione italiano nel 2016 e 2017 ed ora arriva sul gradino più ambito e prestigioso del podio. La sua maturazione è arrivata nel corso degli anni, ora da cintura nera può ambire a risultati sempre più importanti e prestigiosi, considerato che negli ultimi due anni ha conquistato otto ori, sei argenti e due bronzi. Inoltre, considerata la performance messa in campo dagli altri nostri atleti, alcuni avrebbero meritato miglior sorte, dimostrando comunque di aver acquisito la giusta determinazione e personalità per confrontarsi in campo nazionale ed internazionale, frutto di costanti e continue sedute di allenamento che soddisfano a pieno la società sportiva e riempiono di orgoglio l’intera comunità olmedese. Sono soddisfatto dell’atteggiamento mentale di tutti i nostri atleti, della personalità e la strategia dimostrata durante i due giorni di gara. I cittadini olmedesi, ed in particolare l’Amministrazione comunale, devono essere orgogliosi dei risultati dei nostri ragazzi, che da anni ottengono in campo internazionale e nazionale prestigiosi piazzamenti che proiettano la società olmedese all’apice della classifica nazionale. L'Asd Taekwondo Olmedo è sempre più una realtà con grandi ambizioni per il futuro, pur non avendo un adeguato sostegno economico da sponsor, per i quali auspichiamo di trovare aziende che investa il proprio interesse in una società affermata, seria, capace e coerente con gli impegni sportivi e sociali», conclude Piras.