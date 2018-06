video Condividi | Antonio Burruni 9:03 Il tecnico algherese ha centrato la finale sia nei play-off promozione, sia nella Coppa Italia di categoria con l´Atletico Uri, compagine infarcita di alcuni tra i migliori calciatori algheresi Peppone Salaris: una stagione d´Eccellenza



ALGHERO – Si chiude la stagione calcistica 2018/19. Una stagione sicuramente positiva per Peppone Salaris. Il tecnico algherese, sulla panchina dell'Atletico Uri, ha centrato sia la finale nei play-off promozione del campionato di Eccellenza (massima serie regionale), sia nella Coppa Italia di categoria. La formazione di Salaris può contare su alcuni tra i migliori calciatori algheresi. E l'ex giallorosso guarda con fiducia alla prossima stagione, non mancando di dare un'occhiata al momento non positivo delle squadre locali.

Nella foto: mister Peppone Salaris