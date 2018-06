Condividi | A.S. 18:10 Alghero si rende ancora una volta partecipe di un evento straordinario che susciterà grandi emozioni. Il 22 Giugno la Profumeria Artistica N´Aria ospiterà Mr. Gerald Ghislain, creatore di Histoires de Parfums. L´appuntamento è dalle ore 18 all´interno della Torre di San Giovanni in Largo San Francesco N´Aria, aperitivo con Gerald Ghislain ad Alghero



ALGHERO - Sarà all'insegna dei profumi e delle emozioni l'eccezionale aperitivo in programma il prossimo 22 giugno ad Alghero. La Profumeria Artistica N'Aria di Cristina Sanna ospiterà nella Torre di San Giovanni dalle ore 18 alle 22 Mr. Gerald Ghislain (nella foto), creatore di Histoires de Parfums. Sarà un'occasione unica per scoprire il mondo olfattivo della collezione francese.



Gerald infatti, incarna l'Art de vivre, la bellezza che ispira ogni forma d'arte, dalla pittura alla musica, letteratura e la poesia: diventa Chef a soli 22 anni e apre diversi ristoranti a Parigi. Nel 1999 dopo una laurea all'Isipica, l'Institut Supérieur international du Parfum, de la Cosmétique et de l'Aromatique Alimentaire di Versailles, corona il suo vecchio sogno e crea la sua linea di Profumi. Nasce Histoires de Parfums, una collezione dove ogni profumo è l'incarnazione di un volume illusorio di un'enciclopedia illusoria, un "atlante" poetico in cui si può viaggiare liberamente.



Gérald Ghislain interpreta in modo nuovo le classiche famiglie olfattive includendo una componente inaspettata, per ottenere una collezione originale e sorprendente. I profumi hanno una lunga traccia, note dense risultando estremamente sensuali. L'evento N'Aria, ad ingresso libero, è reso possibile grazie al prezioso supporto della Fondazione Alghero.