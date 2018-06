Condividi | Red 15:11 Via libera dalla Giunta regionale alla task force anticrisi. «Subito al lavoro. E´ una priorità a cui dare risposte rapide», dichiara il vicepresidente della Regione autonoma della Sardegna Raffaele Paci Unità per Ottava: ok dalla Regione



OTTAVA - La Giunta regionale ha approvato la costituzione della Unità per Ottana, una task force interassessoriale presieduta dal vicepresidente della Regione autonoma della Sardegna Raffaele Paci, che darà immediato avvio ad una strategia unitaria per rilanciare le prospettive di sviluppo del territorio ricadente nel bacino del lavoro dell’agglomerato industriale di Ottana. L’obiettivo della Unità è quello di contrastare la grave situazione di crisi economica e di malessere sociale che si è determinata dopo la chiusura della gran parte delle imprese industriali localizzate nell’area. «Ottana per la Giunta è una priorità, conosciamo bene la grave situazione, abbiamo accolto la richiesta di intervenire immediatamente con azioni specifiche e mirate e oggi, con l’approvazione della Unità in Giunta, iniziamo un percorso per dare risposte concrete in tempi rapidi», dichiara Paci.



La dismissione degli asset e la cessione dei rami d’azienda da parte «delle imprese di stato, la progressiva chiusura delle attività produttive localizzate nell’agglomerato industriale e l’aggravarsi della situazione occupazionale evidenziano come nell’area di Ottana si concentrano situazioni critiche che necessitano di interventi dedicati sia di natura istituzionale sia di natura socioeconomica, e che vedono coinvolti anche il territorio di riferimento», sottolinea il vicepresidente, che giovedì aveva incontrato ad Ottana amministratori, consiglieri regionali, sindacati ed imprenditori coinvolti. Su richiesta del territorio, si è deciso di costituire un gruppo di lavoro dedicato. Durante gli incontri preliminari, è stata approvata la proposta di utilizzare il principio della selettività e concentrazione degli interventi infrastrutturali e di attrazione di investimenti esterni nell’area dell’agglomerato industriale di Ottana, ricadente nei Comuni di Ottana, Bolotana, Noragugume.



Gli interventi destinati alle politiche attive di lavoro ed agli investimenti delle piccole e medie imprese sono concentrati all’interno di un perimetro territoriale il più possibile omogeneo, ma più ampio. È stato concordato con il territorio di individuare, in base a precisi criteri, ventiquattro Comuni: Austis, Birori, Bolotana, Borore, Dualchi, Gavoi, Lei, Lodine, Macomer, Mamoiada, Noragugume, Ollollai, Olzai, Oniferi, Orani, Orotelli, Ottana, Ovodda, Sarule, Silanus, Sindia, Teti e Tiana. «La perimetrazione consente di dare maggiore efficacia agli interventi infrastrutturali, garantendo continuità di azione e un effetto integrato con le politiche del lavoro e con le azioni di potenziamento del sistema produttivo locale allargato», spiega Raffaele Paci. L’Unità per Ottana è una struttura di coordinamento politico-amministrativa, che opera nell’ambito della cabina di regia della programmazione unitaria, della cui Unità di progetto si avvale, è composta dagli Assessorati competenti nelle aree di intervento prioritarie (Industria, Ambiente, Lavoro, Programmazione), integrata all'occorrenza da altri assessorati coinvolti su interventi specifici (Lavori Pubblici, Affari Generali, Agricoltura, Turismo e Artigianato, Pubblica Istruzione). Durante l’incontro del 31 maggio, i rappresentanti politici locali hanno definito la costituzione di un Gruppo di coordinamento territoriale per favorire i rapporti con l’Unità per Ottana, con la seguente composizione: tre sindaci in rappresentanza degli Enti locali ed un rappresentante dell’Amministrazione provinciale di Nuoro, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni datoriali, del Terzo settore, della Camera di commercio e del Consorzio industriale di Ottana.



Durante gli incontri delle scorse settimane, sono stati definiti i primi tre ambiti strategici da considerare come priorità di azione: bonifiche ed infrastrutture per migliorare l’attrattività dell’agglomerato industriale con l’obiettivo di favorire nuovi insediamenti produttivi ed il rilancio delle presenze industriali; sviluppo e rilancio degli investimenti delle piccole e medie imprese attraverso un'azione di assistenza e promozione dedicata alle imprese a cui seguirà un bando modulato sulle specifiche esigenze del territorio; interventi diretti per il lavoro. La prima azione sarà destinata al territorio circoscritto del consorzio industriale, mentre la seconda e la terza saranno attuate nell’area vasta dei ventiquattro Comuni. Rispetto all’ambito strategico delle bonifiche, considerata una delle maggiori priorità, le parti hanno già avviato la fase di analisi e raccolta dei dati per l’avvio immediato degli interventi urgenti anche in ottica di salvaguardia e potenziamento delle importanti produzioni agroalimentari che negli anni si sono sviluppate nel territorio. Sul versante attrazione di nuovi investimenti, la Regione definirà con Invitalia un accordo specifico per le operazioni di scouting e l’attrazione di investitori esterni anche con l’utilizzo dei contratti di investimento. Lo sviluppo ed il rilancio degli investimenti delle piccole e medie imprese non potrà prescindere da un'importante attività di animazione e di assistenza tecnica dedicata alle aziende già localizzate nel territorio ed a nuove iniziative imprenditoriali. Infine, l’ambito strategico relativo agli interventi diretti per il lavoro dovrà coniugare gli interventi di politiche attive del lavoro, coerenti con i settori di sviluppo condivisi con il territorio, con gli interventi destinati ai lavoratori già fuoriusciti dal bacino occupazionale di Ottana o occupati nelle aziende in crisi. L’Unità per Ottana potrà operare anche per singoli settori attivando tavoli di lavoro tematici con il Gruppo di coordinamento territoriale sulla base delle priorità condivise con l’ambito territoriale di riferimento.



Nella foto: l'assessore regionale Raffaele Paci Commenti OTTAVA - La Giunta regionale ha approvato la costituzione della Unità per Ottana, una task force interassessoriale presieduta dal vicepresidente della Regione autonoma della Sardegna Raffaele Paci, che darà immediato avvio ad una strategia unitaria per rilanciare le prospettive di sviluppo del territorio ricadente nel bacino del lavoro dell’agglomerato industriale di Ottana. L’obiettivo della Unità è quello di contrastare la grave situazione di crisi economica e di malessere sociale che si è determinata dopo la chiusura della gran parte delle imprese industriali localizzate nell’area. «Ottana per la Giunta è una priorità, conosciamo bene la grave situazione, abbiamo accolto la richiesta di intervenire immediatamente con azioni specifiche e mirate e oggi, con l’approvazione della Unità in Giunta, iniziamo un percorso per dare risposte concrete in tempi rapidi», dichiara Paci.La dismissione degli asset e la cessione dei rami d’azienda da parte «delle imprese di stato, la progressiva chiusura delle attività produttive localizzate nell’agglomerato industriale e l’aggravarsi della situazione occupazionale evidenziano come nell’area di Ottana si concentrano situazioni critiche che necessitano di interventi dedicati sia di natura istituzionale sia di natura socioeconomica, e che vedono coinvolti anche il territorio di riferimento», sottolinea il vicepresidente, che giovedì aveva incontrato ad Ottana amministratori, consiglieri regionali, sindacati ed imprenditori coinvolti. Su richiesta del territorio, si è deciso di costituire un gruppo di lavoro dedicato. Durante gli incontri preliminari, è stata approvata la proposta di utilizzare il principio della selettività e concentrazione degli interventi infrastrutturali e di attrazione di investimenti esterni nell’area dell’agglomerato industriale di Ottana, ricadente nei Comuni di Ottana, Bolotana, Noragugume.Gli interventi destinati alle politiche attive di lavoro ed agli investimenti delle piccole e medie imprese sono concentrati all’interno di un perimetro territoriale il più possibile omogeneo, ma più ampio. È stato concordato con il territorio di individuare, in base a precisi criteri, ventiquattro Comuni: Austis, Birori, Bolotana, Borore, Dualchi, Gavoi, Lei, Lodine, Macomer, Mamoiada, Noragugume, Ollollai, Olzai, Oniferi, Orani, Orotelli, Ottana, Ovodda, Sarule, Silanus, Sindia, Teti e Tiana. «La perimetrazione consente di dare maggiore efficacia agli interventi infrastrutturali, garantendo continuità di azione e un effetto integrato con le politiche del lavoro e con le azioni di potenziamento del sistema produttivo locale allargato», spiega Raffaele Paci. L’Unità per Ottana è una struttura di coordinamento politico-amministrativa, che opera nell’ambito della cabina di regia della programmazione unitaria, della cui Unità di progetto si avvale, è composta dagli Assessorati competenti nelle aree di intervento prioritarie (Industria, Ambiente, Lavoro, Programmazione), integrata all'occorrenza da altri assessorati coinvolti su interventi specifici (Lavori Pubblici, Affari Generali, Agricoltura, Turismo e Artigianato, Pubblica Istruzione). Durante l’incontro del 31 maggio, i rappresentanti politici locali hanno definito la costituzione di un Gruppo di coordinamento territoriale per favorire i rapporti con l’Unità per Ottana, con la seguente composizione: tre sindaci in rappresentanza degli Enti locali ed un rappresentante dell’Amministrazione provinciale di Nuoro, delle organizzazioni sindacali, delle organizzazioni datoriali, del Terzo settore, della Camera di commercio e del Consorzio industriale di Ottana.Durante gli incontri delle scorse settimane, sono stati definiti i primi tre ambiti strategici da considerare come priorità di azione: bonifiche ed infrastrutture per migliorare l’attrattività dell’agglomerato industriale con l’obiettivo di favorire nuovi insediamenti produttivi ed il rilancio delle presenze industriali; sviluppo e rilancio degli investimenti delle piccole e medie imprese attraverso un'azione di assistenza e promozione dedicata alle imprese a cui seguirà un bando modulato sulle specifiche esigenze del territorio; interventi diretti per il lavoro. La prima azione sarà destinata al territorio circoscritto del consorzio industriale, mentre la seconda e la terza saranno attuate nell’area vasta dei ventiquattro Comuni. Rispetto all’ambito strategico delle bonifiche, considerata una delle maggiori priorità, le parti hanno già avviato la fase di analisi e raccolta dei dati per l’avvio immediato degli interventi urgenti anche in ottica di salvaguardia e potenziamento delle importanti produzioni agroalimentari che negli anni si sono sviluppate nel territorio. Sul versante attrazione di nuovi investimenti, la Regione definirà con Invitalia un accordo specifico per le operazioni di scouting e l’attrazione di investitori esterni anche con l’utilizzo dei contratti di investimento. Lo sviluppo ed il rilancio degli investimenti delle piccole e medie imprese non potrà prescindere da un'importante attività di animazione e di assistenza tecnica dedicata alle aziende già localizzate nel territorio ed a nuove iniziative imprenditoriali. Infine, l’ambito strategico relativo agli interventi diretti per il lavoro dovrà coniugare gli interventi di politiche attive del lavoro, coerenti con i settori di sviluppo condivisi con il territorio, con gli interventi destinati ai lavoratori già fuoriusciti dal bacino occupazionale di Ottana o occupati nelle aziende in crisi. L’Unità per Ottana potrà operare anche per singoli settori attivando tavoli di lavoro tematici con il Gruppo di coordinamento territoriale sulla base delle priorità condivise con l’ambito territoriale di riferimento.Nella foto: l'assessore regionale Raffaele Paci 7:06 «Ue decreta la retrocessione della Sardegna» «Davvero assurda l´esultanza per la bocciatura dell´economia sarda», dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale Antonello Peru, dopo le dichiarazioni dell´assessore regionale Raffaele Paci 4/6/2018 Più fondi europei alla Sardegna «Finalmente Bruxelles certifica una situazione ben nota», dichiara l´assessore regionale della Programmazione Raffaele Paci, a proposito dell´annuncio dell´Ue di riportare l´Isola tra le regioni in via di sviluppo 4/6/2018 Acqua: per Tedde denuncia penale e civile Azione legale di Abbanoa contro l´ex sindaco di Alghero, Marco Tedde, per far accertare la verità. Pesantissima la replica del gestore unico che prende come esempio virtuoso proprio quanto fatto nel comune di Alghero. Immediata la sua reazione: «Non ci spaventano le intimidazioni» 2/6 Programmazione territoriale: 30mln per la Gallura 1/6 Unità per Ottana: la Regione risponde al territorio 1/6 Resto al sud: incontro a Sassari 3/6 Pari opportunità: Pigliaru a Cagliari 30/5 Sardegna: debito pubblico ridotto 30/5 Por Fse 2014-2020: via libera 29/5 La Maddalena: Pigliaru commissario straordinario 26/5 Governo del territorio: Erriu a Sassari 23/5 Italia-Francia: prosegue la cooperazione 10/5 Governo del territorio: Erriu ad Olbia « indietro archivio regione »