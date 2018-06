Condividi | Red 10:49 In un magico viaggio nel mondo della cultura orale tradizionale verranno accompagnati i bambini, che domani, parteciperanno allo spettacolo “Conpastrilla: Conta, Pasticcia, Strimpella”, curato dall’Associazione musicale Laborintus ed organizzato dall’associazione di promozione sociale Lo Teatrì di Ignazio Chessa Conpastrilla per bambini al Teatrì



ALGHERO - In un magico viaggio nel mondo della cultura orale tradizionale verranno accompagnati i bambini (di ètà compresa tra i cinque ed i sette anni), che domani, giovedì 7 giugno, parteciperanno allo spettacolo “Conpastrilla: Conta, Pasticcia, Strimpella”, curato dall’Associazione musicale Laborintus ed organizzato dall’associazione di promozione sociale Lo Teatrì di Ignazio Chessa.



L’attrice Maria Antonietta Azzu, il disegnatore Peppino Anfossi ed il musicista Angelo Vargiu intrecceranno immagini, suoni e narrazione per svegliare la fantasia dei piccoli spettatorie e rivivere con loro alcune delle più belle fiabe tradizionali.



