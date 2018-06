Condividi | A.S. 16:56 È iniziata la prevendita dei biglietti per l´ultimo appuntamento della rassegna JazzAlguer, protagonista il sassofonista Jan Garbarek col suo gruppo (featuring il percussionista Trilok Gurtu) in concerto il 21 luglio a Casa Gioiosa, nel Parco di Porto Conte, in località Tramariglio Jan Garbarek a Casa Gioiosa: prevendita



ALGHERO - È iniziata la prevendita dei biglietti per l’ultimo appuntamento nel cartellone di JazzAlguer, la rassegna organizzata ad Alghero dall'associazione culturale Bayou Club-Events con la direzione artistica di Paolo Fresu. Partita lo scorso dicembre, e proseguita poi con cadenza mensile, la manifestazione arriva al suo gran finale sabato 21 luglio: protagonista Jan Garbarek, in concerto con il suo gruppo (unica data in Italia) a Casa Gioiosa, sede del Parco di Porto Conte, in località Tramariglio (a una ventina di chilometri da Alghero), con inizio alle 21.30.



Una vastissima produzione discografica, concerti sui palchi più prestigiosi in tutto il mondo, la lunga collaborazione con Keith Jarrett o il suo lavoro senza precedenti con l'Hilliard Ensemble hanno reso famoso Jan Garbarek al di là di generi musicali e confini. Il suono del sassofonista norvegese (classe 1947) è diventato un marchio inconfondibile, e questo suono ha acquisito una dimensione altra da ciò che normalmente viene definito jazz. Tra i rappresentanti di maggior successo fin dai primi giorni dell'etichetta di culto tedesca ECM, Jan Garbarek è un maestro nel creare musica dalla forte presa melodica, che arriva dritta al cuore; ampi paesaggi sonori che si dilatano da una tranquillità assoluta a un rapimento espressivo, musica che respira e offre spazio per respirare, che suona semplice e complessa al tempo stesso, solenne e sobria, seria e gioiosa, introversa e aperta in maniera eccezionale.



