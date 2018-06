Condividi | Red 21:26 Presentato il nuovo spot promozionale firmato dal regista Michele Gagliani. Studenti ed ex studenti protagonisti delle riprese curate dalla troupe del filmmaker, già vincitore del Festival del cinema di Taormina Ersu Sassari: solo il meglio per te



SASSARI - Presentato ufficialmente ieri mattina (lunedì) alla stampa, “Ersu Sassari: solo il meglio per te”, il nuovo spot promozionale dell’Ente regionale per il diritto allo studio di Sassari, curato e firmato dal regista sardo Michele Gagliani. La sala conferenze di Via Coppino ha ospitato la prima proiezione assoluta del progetto, alla presenza del direttore generale Antonello Arghiuttu, e del regista, con la partecipazione della troupe al completo e di una nutrita delegazione di studenti delle classi terze e quarte del Liceo Classico “Azuni” di Sassari ed una quinta del Liceo Scientifico di Castelsardo.



Alle riprese, hanno partecipato studenti, ex studenti dell’Università degli studi di Sassari ed i dipendenti dell’Ente, che si sono divertiti ad interpretare il lavoro quotidiano, ma in salsa cinematografica. Il linguaggio scelto da Gagliani è quello del racconto: una narrazione serrata e divertente di un “primo giorno” a Sassari di un qualsiasi studente che arriva in città per cominciare il percorso universitario lontano da casa. Protagonista indiscusso e nuovo testimonial di Ersu Sassari, Andrea Tola, studente del corso di laurea di primo livello in Beni culturali, che interpreta magistralmente lo studente tipo, esaltandone i lati spesso più goffi ed impacciati per un risultato davvero esilarante.



Michele Gagliani, regista di indiscussa fama, non solo nel panorama cinematografico sardo, co-autore del recente spot realizzato per i settant'anni dell'autonomia della Regione Sardegna e primo premio nella sezione web series al Taormina film festival, per realizzare il nuovo spot di Ersu Sassari si è avvalso della collaborazione di una squadra di professionisti: la troupe era composta da Daniele Diana (fonico ed assistente alla regia), Ivan Caddeo (assistente alla produzione ed alla regia), Giovanni Saturno (assistente di produzione) ed Adriana Perra (addetta al backstage). Lo spot, a partire da oggi, sarà visibile in tutti i canali di comunicazione di Ersu Sassari e verrà utilizzato come principale veicolo di promozione nel corso degli eventi di orientamento.