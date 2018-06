Condividi | Mimmo Pirisi 16:12 L'opinione di Mimmo Pirisi La città respira, periferie e agro soffrono



Ieri si è svolta su nostra sollecita richiesta (e prontamente convocata dal presidente Mario Nonne) la Commissione Ambiente per verificare lo stato di attuazione dell'appalto nettezza urbana. Servizio che, oggettivamente, risente di una moltitudine di carenze specialmente in alcune zone del territorio di Alghero, se è vero come è vero che in città si iniziano a intravedere dei risultati positivi nelle periferie e nell'agro la situazione e critica e preoccupante e, nonostante le rassicurazioni dell'assessore Selva e dei dirigenti e funzionari, le criticità sono sotto gli occhi.



Isole ecologiche in ritardo, batterie presenti sempre piene e in affanno nello svuotamento, punti di sfogo ancora non utilizzabili in quanto privi di autorizzazioni paesaggistiche, numeri ridotti di cesti di raccolta in città e nelle spiagge con accumuli presenti per ore o addirittura giorni, questo al netto di una stagione turistica che sta per partire. In questo scenario, a poco servono le percentuali di differenziata in forte crescita se l'immagine di Alghero e del suo territorio e questa.



Per questo ho chiesto, più attenzione e maggiori passaggi di raccolta dei rifiuti, più pulizia, più informazione all'utenza. E se questo significa rivedere gli accordi con la ditta, anche con l’aumento di personale, che oggettivamente è insufficiente, si faccia, ma non possiamo affrontare una stagione estiva a singhiozzo e con questi problemi. Per concludere, ammetto che mi sarei aspettato maggiore condivisione in Commissione da parte degli altri esponenti, alcuni sempre solerti a segnalare privatamente i vari disagi che, invece, sarebbe meglio trovassero discussione e possibilmente risoluzione negli organi deputati quali sono le Commissioni.



*capogruppo del Pd nel Consiglio comunale di Alghero