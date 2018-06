Condividi | Red 15:29 Giovedì pomeriggio, nel chiostro di San Francesco ad Alghero, andrà in scena “La riforma camerale e il ruolo degli sportelli Mise”, appuntamento voluto, pensato ed organizzato ad Alghero dal Ministero dello Sviluppo economico Riforma Camerale: se ne parla al Chiostro



ALGHERO - Si parla spesso delle grandi manifestazioni sportive come di una grande occasione economica per il territorio che le ospita. Di sicuro è così per Rally Italia Sardegna 2018. Per tutta l’Isola (ma in particolare per il nord ovest ed ancora di più per Alghero essere da giovedì 7 a domenica 10 giugno la base della tappa italiana del World rally championship targato Fia è davvero una formidabile opportunità di promozione su scala planetaria: ore ed ore di diretta televisiva, una moltitudine di appassionati e di addetti ai lavori in collegamento permanente con i media presenti nella Riviera del corallo, i cui riflettori saranno puntati sulle eccellenze ambientali, storiche, artistiche, produttive ed alimentari della Sardegna e del territorio.



Non solo. La carovana motoristica, che nei prossimi giorni prenderà la propria residenza tra il porto (dove ci sarà il parco assistenza e le aree espositive), l’ex mercato della frutta (rinnovata sede della sala stampa) e Lo Quarter (che ospiterà ancora il quartier generale dell’organizzazione), porterà al suo seguito uno stuolo di operatori, addetti ai lavori e tifosi, che costituiscono di per se un “tesoretto”: migliaia di visitatori all’inizio di giugno, per far partire nel migliore dei modi la stagione turistica e produrre un indotto economico che stimoli le attività produttive e commerciali locali.



È esattamente all’interno di questo quadro che il Rally Italia Sardegna 2018 diventa la migliore occasione per discutere di economia e ragionare su alcuni aspetti dell’organizzazione degli enti pubblici di governo dell’ambito economico della vita sociale del Paese. Giovedì, alle 15, nel chiostro di San Francesco, andrà in scena “La riforma camerale e il ruolo degli sportelli Mise”, appuntamento voluto, pensato ed organizzato dal Ministero dello Sviluppo economico. Ad introdurre i lavori saranno il presidente della Camera di commercio del nord Sardegna Gavino Sini ed il direttore generale del Mise per le Attività territoriali Pietro Celi.



Dell’argomento parleranno poi Mario Fiorentino (direttore generale per il Mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica dello stesso Ministero), Pietro Esposito (segretario generale della Camera di commercio del nord Sardegna), Pierpaolo Tilocca (presidente di Ance Sardegna) e Battista Cualbu (presidente regionale di Coldiretti). Il dibattito, promosso dal Ministero, in collaborazione con la Camera di commercio del nord Sardegna, con il Rally Italia Sardegna 2018 e con la Regione autonoma della Sardegna, farà da prologo al via di Ris 2018, prevista per le 17, ai Bastioni Magellano.



