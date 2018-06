Condividi | Red 9:07 Venerdì sera, nelle sale della Libreria Cyrano, in Vittorio Emanuele 11, si terrà la presentazione del catalogo d´arte “Fiat lux-Giovanni Carta 1973/201”. Con l´artista, parteciperanno anche Salvatore Ligios, Ivo Serafino Fenu, Annarita Punzo e Marco Loi Arte contemporanea ad Alghero



ALGHERO - Venerdì 8 giugno, alle 19, nelle sale della Libreria Cyrano, in Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, si terrà un evento dedicato all'arte contemporanea, con la presentazione del catalogo d'arte "Fiat lux-Giovanni Carta 1973/201". Con l'artista, parteciperanno anche Salvatore Ligios, Ivo Serafino Fenu, Annarita Punzo e Marco Loi. Carta è nato ad Ota, in Francia, il 19 marzo 1938. Corso per nascita, ma sardo di adozione, trascorre gli anni della formazione a Sassari, dove frequenta l'Istituto Statale d'Arte sotto la guida di Stanis Dessy e Filippo Figari. Nel 1962, si trasferisce ad Alghero, dove tutt'oggi vive e lavora.