Venerdì e sabato, Lo Barber de l´Alguer è stato il protagonista in Catalogna con la musica di Alghero ed il suo "Cants, Històries", album pubblicato nella primavera del 2017 Concerti di Angel Maresca in Catalogna



ALGHERO – Venerdì e sabato, Àngel Maresca Lo Barber de l'Alguer è stato il protagonista in Catalogna con la musica di Alghero ed il suo “Cants, Històries”, album pubblicato nella primavera del 2017. Maresca, sempre attivo nel mondo culturale algherese, si è esibito venerdì sera all'Orfeò Vigatà, nella cittadina medievale di Vic, istituzione culturale fondata nel 1902. Il concerto è stato organizzato da Susagna Roura i Pujols, secondo vicesindaco ed assessore comunale alla Cultura ed ai musei.



Sabato, invece, Lo Barber ha partecipato nella zona di Ripoll alla “XIII Trobada de cantadors, sonadors i balladors a La serra de Llaés”, organizzata dal gruppo folk Els Randellaires. L'evento si è tenuto nell'agriturismo “La Serra”, alla presenza di altri artisti e tantissimi appassionati della musica popolare. Un nuovo incontro dove Angel ha intrattenuto il pubblico con la sua simpatia e genuinità che lo contraddistinguono.



Continua nel mese di giugno l'attività de Lo Barber, che sarà impegnato con il coro Nova Alguer, di cui è uno dei fondatori, nella rassegna “A la vora de la mar”, che vedrà la partecipazione di due cori catalani. L'appuntamento è fissato per sabato 16 giugno, alle 20.30, al Teatro Civico.



