Venerdì, il presidente della Regione autonoma della Sardegna, con l´assessore regionale dell´Agricoltura Pier Luigi Caria, parteciperanno alla lunga giornata di lavori organizzati dalla Regione nel Centro Agris di Alghero Agricoltura di precisione: Pigliaru a Bonassai



ALGHERO – Venerdì 8 giugno, nel compendio dell’Agenzia Agris Sardegna di Bonassai, ad Alghero, si terrà una lunga giornata di lavori dedicata all’agricoltura conservativa e di precisione a cui parteciperanno il presidente della Regione autonoma della Sardegna Francesco Pigliaru, l’assessore regionale dell’Agricoltura Pier Luigi Caria e numerosi relatori. Studiosi delle Università e dei centri di ricerca, imprenditori agricoli ed agroalimentari, trasformatori e commercializzatori, esperti e rappresentanti dell’Assessorato e delle Agenzie Agris e Laore si confronteranno sullo stato di salute dell’innovazione nel comparto agricolo e sulle proposte da sostenere per migliorare le condizioni produttive del mondo delle campagne sardo.



L'appuntamento per i cittadini e la stampa è alle 9.30, nel Centro di ricerca Agris di Bonassai. Il compendio si trova al km.18+600 lungo la Strada Statale 291 della Nurra. Per la partecipazione all'evento, è richiesta la registrazione nella pagina dedicata del sito internet istituzionale della Regione Sardegna.